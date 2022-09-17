Emekliler için son ipucu Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’nden geldi | Ekonomi haberleri





SULUOVA SOĞANI ATAĞA KALKTI

Amasya'nın suluova ilçesinde yetiştirilen 'Suluova soğanı' Türk Patent ve Marka Kurumu'nca coğrafi işaret belgesiyle tescillendi. Amasya Valisi Mustafa Masatlı, kentin coğrafi işaretli ürünlerine Suluova soğanının da eklenmesinden mutluluk duyduklarını dile getirerek, tescilli ürün sayısını 38'e çıkararak Amasya mutfağını ve kültürünü en iyi şekilde tanıtmayı hedeflediklerini ifade etti. Suluova soğanının kendine özgü özellikleriyle iç ve dış pazarlarda tercih edilen bir ürün olduğunu anlatan Masatlı, "Coğrafi işaret bizim önemli konularımızdan bir tanesidir. 14'üncü coğrafi işaretli ürünümüz Suluova soğanıdır. Suluova soğanının coğrafi işaretinin tesciliyle birlikte, ürünümüz daha da değer kazanacak ve yurt dışında bilinirliği artacaktır" dedi.



54.8 MİLYON LİRA ÜRETİCİNİN HESABINDA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 54 milyon 843 bin liralık tarımsal destek ödemelerini dün çiftçilerin hesaplarına aktardıklarını açıkladı. Bakan Kirişci'nin yaptığı paylaşımda yer alan infografiğe göre, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 23 milyon 556 bin lira ve hayvan hastalıkları tazminatı desteği kapsamında 31 milyon 286 bin lira ödeme yapılacak. Bu arada Bakan Kirişci yeni bir kolaylığı daha duyurdu: "1 Ekim itibarıyla çiftçilerimiz Çiftçi Kayıt Sistemleri'ne girişini e-Devlet üzerinden yapacak. Bilgilerinin güncellenmesi gibi konular da yine bu çerçevede yürütülüyor olacak."



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