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    Emekliler için son ipucu Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’nden geldi | Ekonomi haberleri

    Emeklilerin Ocak zammı için son ipucu Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’nden geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 17.82, memurlar ve emeklilerine yüzde 18.92 artış göründü.

    Milyonlara yeni maaş

    Milyonlarca emekli ve memur Ocak zammını merakla beklerken, Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nden ipucu geldi. Ankette katılımcıların cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 67.73 oldu. Bu tahmine göre 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 17.82 olarak gerçekleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu durumda Ocak'ta yüzde 17.82 zam alırken, memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 8'lik artışı enflasyon farkıyla yüzde 18.92'ye ulaşacak. Bu oranlara göre yeni maaşlar da belli oldu. Maaş katsayısı yüzde 18.92 artarsa en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 10 bin 827 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 7 bin 228 liraya yükselecek. En düşük aylık, yüzde 17.82 zam tahminine göre esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 4 bin 945 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 522 liraya çıkacak. Çığıl ÖN YENER



    FİBERDE 2 MİLYON MÜŞTERİYİ AŞTI
    Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, tüm zorluklara rağmen 2 milyon müşteriyi aştıklarını belirterek, "Kutlamayı tüm Türkiye'deki fiber müşterilerimizle yapıyoruz. Kayıtsız şartsız bu hafta sonu boyunca tüm evlere 1.000 Mbps hız hediye ediyoruz" dedi. Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata'nın da katıldığı toplantıda Erkan, ev içindeki kapsamayı artıran Wi-Fi 6 teknolojisinin kısa sürede Turkcell Superonline fiberinin bulunduğu evlerin yüzde 30'unda kullanılmaya başlandığını aktardı. Erkan, "Yakında tüm evlere fiber sunmayı hedefliyoruz. Wi-Fi 6'nın bir ileri teknolojisi olan WiFi6E gibi en yeni teknolojilerin de testlerini yapıyoruz" dedi.



    BANKACILIK OKULU YENİ EĞİTİM DÖNEMİNE BAŞLADI
    Ulusal ve uluslararası arenada birçok bankacı yetiştiren Ziraat Bankası Bankacılık Okulu'nun yeni eğitim dönemi açılışı Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati'nin katılımıyla Ziraat Bankası'nın Ankara Ulus'ta bulunan tarihi Genel Müdürlük Binası'nda gerçekleşti. Bakan Nebati, "Sektöre nitelikli bankacılar yetiştirilmesi hususunda Ziraat Bankası Bankacılık Okulu'nun faaliyetlerini çok önemsiyorum. Bankacılık Okulumuz 100 yıla yaklaşan bir süredir istikrarla devam ettiği eğitim faaliyetleriyle sektöre donanımlı insan kaynağı sağlanması hususunda önemli ve nadide bir örnektir" diye konuştu. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ise konuşmasında "Ziraat Bankası 158 yıldır, ekonomi ve finans sektörümüzün en önemli aktörlerinden biri olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Bugün 2 trilyon TL'yi aşan aktif büyüklüğümüz ile ülkemizin en büyük bankasıyız. Bu coğrafyanın en önemli global oyuncularındanız. Ziraat Bankası Bankacılık Okulumuz nitelikli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla kurulmuştur" ifadelerini kullandı.



        DÖKÜLEN ELMALAR PROBİYOTİK SİRKE OLUYOR
        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Ziraat Fakültesi'nin bahçelerindeki ekonomik değeri olmayan 'döküntü elmalar', probiyotik sirke yapılarak ekonomiye kazandırılıyor. ERÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Aziz Şatana, araştırma ve uygulama bahçesinde bin 225 elma ağacı bulunduğunu, elmaları sofralık olarak değerlendirdiklerini, ağaçlardan dökülenlerin ise sirke üretiminde kullanıldığını belirtti. Geçen yıl deneme yaparak 1 ton probiyotik sirke ürettiklerini ifade eden Şatana, bu sene 10 ton üretim hedeflediklerini söyledi.



        FINDIK DİYARINDA ÜZÜM HASADI
        Türkiye'nin en önemli fındık üretim merkezi Ordu'da devlet desteğiyle kurulan üzüm bağlarında ilk hasat yapıldı. 15 dekarda kurulan bağlarda dekar başına yaklaşık 2 ton üzüm alınması, çiftçinin yüzünü güldürdü. İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, 15 dekardaki üretimin, gelecek yıllarda uygulanacak yeni projelerle daha da artırılmasını hedeflediklerini belirterek, "Hasadını yaptığımız bu üzümün aroması oldukça iyi. Hedefimiz, kuracağımız yeni bir tesiste üzümün suyunu çıkartmak suretiyle tüketicilere sunmak" dedi.



        SULUOVA SOĞANI ATAĞA KALKTI
        Amasya'nın suluova ilçesinde yetiştirilen 'Suluova soğanı' Türk Patent ve Marka Kurumu'nca coğrafi işaret belgesiyle tescillendi. Amasya Valisi Mustafa Masatlı, kentin coğrafi işaretli ürünlerine Suluova soğanının da eklenmesinden mutluluk duyduklarını dile getirerek, tescilli ürün sayısını 38'e çıkararak Amasya mutfağını ve kültürünü en iyi şekilde tanıtmayı hedeflediklerini ifade etti. Suluova soğanının kendine özgü özellikleriyle iç ve dış pazarlarda tercih edilen bir ürün olduğunu anlatan Masatlı, "Coğrafi işaret bizim önemli konularımızdan bir tanesidir. 14'üncü coğrafi işaretli ürünümüz Suluova soğanıdır. Suluova soğanının coğrafi işaretinin tesciliyle birlikte, ürünümüz daha da değer kazanacak ve yurt dışında bilinirliği artacaktır" dedi.

        54.8 MİLYON LİRA ÜRETİCİNİN HESABINDA
        Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 54 milyon 843 bin liralık tarımsal destek ödemelerini dün çiftçilerin hesaplarına aktardıklarını açıkladı. Bakan Kirişci'nin yaptığı paylaşımda yer alan infografiğe göre, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 23 milyon 556 bin lira ve hayvan hastalıkları tazminatı desteği kapsamında 31 milyon 286 bin lira ödeme yapılacak. Bu arada Bakan Kirişci yeni bir kolaylığı daha duyurdu: "1 Ekim itibarıyla çiftçilerimiz Çiftçi Kayıt Sistemleri'ne girişini e-Devlet üzerinden yapacak. Bilgilerinin güncellenmesi gibi konular da yine bu çerçevede yürütülüyor olacak."

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        Haberler Ekonomi Emekliler için son ipucu Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’nden geldi | Ekonomi haberleri
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