Emekliler için son ipucu Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’nden geldi | Ekonomi haberleri

Milyonlarca emekli ve memur Ocak zammını merakla beklerken, Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nden ipucu geldi. Ankette katılımcıların cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 67.73 oldu. Bu tahmine göre 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 17.82 olarak gerçekleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu durumda Ocak'ta yüzde 17.82 zam alırken, memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 8'lik artışı enflasyon farkıyla yüzde 18.92'ye ulaşacak. Bu oranlara göre yeni maaşlar da belli oldu. Maaş katsayısı yüzde 18.92 artarsa en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 10 bin 827 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 7 bin 228 liraya yükselecek. En düşük aylık, yüzde 17.82 zam tahminine göre esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 4 bin 945 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 522 liraya çıkacak. Çığıl ÖN YENER
FİBERDE 2 MİLYON MÜŞTERİYİ AŞTI
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, tüm zorluklara rağmen 2 milyon müşteriyi aştıklarını belirterek, "Kutlamayı tüm Türkiye'deki fiber müşterilerimizle yapıyoruz. Kayıtsız şartsız bu hafta sonu boyunca tüm evlere 1.000 Mbps hız hediye ediyoruz" dedi. Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata'nın da katıldığı toplantıda Erkan, ev içindeki kapsamayı artıran Wi-Fi 6 teknolojisinin kısa sürede Turkcell Superonline fiberinin bulunduğu evlerin yüzde 30'unda kullanılmaya başlandığını aktardı. Erkan, "Yakında tüm evlere fiber sunmayı hedefliyoruz. Wi-Fi 6'nın bir ileri teknolojisi olan WiFi6E gibi en yeni teknolojilerin de testlerini yapıyoruz" dedi.
BANKACILIK OKULU YENİ EĞİTİM DÖNEMİNE BAŞLADI
Ulusal ve uluslararası arenada birçok bankacı yetiştiren Ziraat Bankası Bankacılık Okulu'nun yeni eğitim dönemi açılışı Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati'nin katılımıyla Ziraat Bankası'nın Ankara Ulus'ta bulunan tarihi Genel Müdürlük Binası'nda gerçekleşti. Bakan Nebati, "Sektöre nitelikli bankacılar yetiştirilmesi hususunda Ziraat Bankası Bankacılık Okulu'nun faaliyetlerini çok önemsiyorum. Bankacılık Okulumuz 100 yıla yaklaşan bir süredir istikrarla devam ettiği eğitim faaliyetleriyle sektöre donanımlı insan kaynağı sağlanması hususunda önemli ve nadide bir örnektir" diye konuştu. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ise konuşmasında "Ziraat Bankası 158 yıldır, ekonomi ve finans sektörümüzün en önemli aktörlerinden biri olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Bugün 2 trilyon TL'yi aşan aktif büyüklüğümüz ile ülkemizin en büyük bankasıyız. Bu coğrafyanın en önemli global oyuncularındanız. Ziraat Bankası Bankacılık Okulumuz nitelikli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla kurulmuştur" ifadelerini kullandı.