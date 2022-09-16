Motorine büyük indirim geliyor! Araç sahipleri dikkat: Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak

SON OLARAK 1.14 İNDİRİM YAPILMIŞTI

Son olarak ise petrol fiyatların 90 dolara inmesinin ardından motorine üst üste yapılan iki zammın ardından 8 Eylül'de 1,14 lira indirim yapılmıştı.

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?