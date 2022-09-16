Motorine büyük indirim geliyor! Araç sahipleri dikkat: Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 91,36 dolardan işlem görüyor. Çin'de devam eden Kovid-19 kısıtlamaları, ABD ile Avrupa'da beklenen agresif faiz artırımlarının ekonomileri yavaşlatacağı ve yakıt talebini azaltacağı endişeleri fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.
AKARYAKIT FİYATLARINDA İNDİRİM BEKLENİYOR
Petrol fiyatlarındaki hareketlilik sonrası motorinde büyük indirim bekleniyor. Sektör temsilcileri indirimin pazartesi ya da salı günü olabileceğini ifade ederken rakam vermedi. Ancak edinilen bilgiye göre; indirimin 1,5 TL ile 2 TL arasında olması bekleniyor.
SON OLARAK 1.14 İNDİRİM YAPILMIŞTI
Son olarak ise petrol fiyatların 90 dolara inmesinin ardından motorine üst üste yapılan iki zammın ardından 8 Eylül'de 1,14 lira indirim yapılmıştı.
GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?