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    • Ekonomi
    • 16.09.2022 23:28
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    • 16.09.2022 23:36
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    Motorine büyük indirim geliyor! Araç sahipleri dikkat: Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak

    Son dakika haberi! Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 91,36 dolardan işlem görüyor. Fiyatların aşağı yönlü hareketi sonrası araç sahiplerini sevindiren haber geldi. Buna göre, Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 2 lira 25 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

    takvim.com.tr
    Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor

    Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 91,36 dolardan işlem görüyor. Çin'de devam eden Kovid-19 kısıtlamaları, ABD ile Avrupa'da beklenen agresif faiz artırımlarının ekonomileri yavaşlatacağı ve yakıt talebini azaltacağı endişeleri fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.

    AKARYAKIT FİYATLARINDA İNDİRİM BEKLENİYOR
    Petrol fiyatlarındaki hareketlilik sonrası motorinde büyük indirim bekleniyor. Sektör temsilcileri indirimin pazartesi ya da salı günü olabileceğini ifade ederken rakam vermedi. Ancak edinilen bilgiye göre; indirimin 1,5 TL ile 2 TL arasında olması bekleniyor.

    SON OLARAK 1.14 İNDİRİM YAPILMIŞTI
    Son olarak ise petrol fiyatların 90 dolara inmesinin ardından motorine üst üste yapılan iki zammın ardından 8 Eylül'de 1,14 lira indirim yapılmıştı.

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        Haberler Ekonomi Motorine büyük indirim geliyor! Araç sahipleri dikkat: Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak
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