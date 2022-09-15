Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati duyurdu: Merkezi Yönetim Bütçesi 3 milyar 586 milyon lira fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Mali disiplinden taviz vermeden yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Mali disiplinin önemli bir göstergesi olan Merkezi Yönetim Bütçesi Ağustos ayında 3 milyar 586 milyon lira fazla verdi. Faiz dışı fazla ise 26 milyar 233 milyon liraya ulaştı.

121 MİLYON LİRALIK FAİZ DIŞI FAZLAYA İŞARET EDİYOR

Yılın ilk 8 ayına ilişkin tablo 33 milyar 127 milyon liralık bütçe fazlasına ve 207 milyar 121 milyon liralık faiz dışı fazlaya işaret ediyor.