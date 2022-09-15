Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati duyurdu: Merkezi Yönetim Bütçesi 3 milyar 586 milyon lira fazla verdi

Türkiye ekonomisi kriz tellallarının 'battık bittik' algısına rağmen olumlu seyretmeye devam ediyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomiye ilişkin flaş paylaşımlar yaptı.
Nebati, "Mali disiplinin önemli bir göstergesi olan Merkezi Yönetim Bütçesi Ağustos ayında 3 milyar 586 milyon lira fazla verdiğini belirterek, "Sıkı bütçe disiplininden şaşmadan yatırıma ve büyümeye devam" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;
"Mali disiplinden taviz vermeden yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Mali disiplinin önemli bir göstergesi olan Merkezi Yönetim Bütçesi Ağustos ayında 3 milyar 586 milyon lira fazla verdi. Faiz dışı fazla ise 26 milyar 233 milyon liraya ulaştı.
121 MİLYON LİRALIK FAİZ DIŞI FAZLAYA İŞARET EDİYOR
Yılın ilk 8 ayına ilişkin tablo 33 milyar 127 milyon liralık bütçe fazlasına ve 207 milyar 121 milyon liralık faiz dışı fazlaya işaret ediyor.
"YATIRIMA VE BÜYÜMEYE DEVAM"
Yatırımı ve üretimi teşvik eden ekonomi politikamız büyümeyi ve vergi gelirlerinde artışı beraberinde getiriyor. Harcamalarda ortaya koyduğumuz ihtiyatlı duruş da kamu maliyesinde birçok gelişmiş ülkeden daha iyi performans göstermemizi sağlıyor.