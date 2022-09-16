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    • Ekonomi
    • 16.09.2022 08:16
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    • 16.09.2022 08:16
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    İsteyenin hesabına 2.088,61 TL yatıyor: e-Devletten anında başvurun! Ve sonunda beklenen ödemeler başladı!

    Son dönemin en mühim konularından biri durumuna gelen, gereksinim sahibi vatandaşlar bağlamında oluşturulan destek uygulamaları bu sefer de devlet doğrultusundan kişilerin yüzünü güldürüyor. Ekonomik zorluklardan kaynaklı olarak vatandaşlar devlet desteklerine müracaat yapıyor. E-Devlet sistemi üzerinden bu yardımlara ulaşılabildiği belirtilerek yardım etmeye gereksinimi olan vatandaşlara 2088 TL para verileceği aktarıldı.

    takvim.com.tr
    İsteyenin hesabına 2.088,61 TL yatıyor: e-Devletten hemen başvurun

    Ülke sınırları içinde yaşam sürdüren milyonlarca gereksinim sahibi vatandaşı, dezavantajlı oldukları alanlardan destekleyen kamu kurumları, alakalı desteklerini hem parasal hem de fiziksel olarak iletmektelerdir. Bu kapsamda parasal olarak destek veren kurumlardan birisi de Vakıflar Genel Müdürlüğü'dür. Muhtaç aylığına başvurmak isteyen vatandaşlar bağlamında lüzumlu evraklar için şartları karşılayan vatandaşlar için Muhtaç Aylığı müracaat formu ve engelli vatandaşlar amacıyla sağlık özrünü bildiren sağlık kurulu raporudur.

    Muhtaçlık Aylığı Başvuru Şartları ve Başvuru Evrakları 2022

    Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından hizmete sunulan 2.088,61 TL tutarlı muhtaçlık aylığı hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar için başvuru şartları ve başvuru evrakları belli oldu. Söz konusu hizmete başvuru yapabilecek olan kişiler ve özellikleri şu şekilde sıralandı:

    · Sosyal destek ödemesi almayan kişiler
    · Gelirsiz kişiler
    · En az yüzde 40 oranında engelli olan kişiler
    · Koruma altına alınmamış kişiler
    · Sigortası olmayan kişiler
    · Annesi ve babası hayatta olmayan 18 yaş altı kişiler
    · Mal varlığına sahip olmayan kişiler

        Muhtaçlık aylığı başvuru evrakları şu şekildedir:

        · Muhtaçlık aylığı başvuru formu

        · Kimlik kartı

        · Engellilik durumu olması durumunda sağlık raporu

        Muhtaçlık Aylığı Başvurusu Nasıl Yapılır?

        Muhtaçlık aylığı başvurusu Vakıflar Genel Müdürlüğü veya e-devlet sistemi aracılığı ile yapılmaktadır.
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        Haberler Ekonomi İsteyenin hesabına 2.088,61 TL yatıyor: e-Devletten anında başvurun! Ve sonunda beklenen ödemeler başladı!
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