İsteyenin hesabına 2.088,61 TL yatıyor: e-Devletten anında başvurun! Ve sonunda beklenen ödemeler başladı!

Ülke sınırları içinde yaşam sürdüren milyonlarca gereksinim sahibi vatandaşı, dezavantajlı oldukları alanlardan destekleyen kamu kurumları, alakalı desteklerini hem parasal hem de fiziksel olarak iletmektelerdir. Bu kapsamda parasal olarak destek veren kurumlardan birisi de Vakıflar Genel Müdürlüğü'dür. Muhtaç aylığına başvurmak isteyen vatandaşlar bağlamında lüzumlu evraklar için şartları karşılayan vatandaşlar için Muhtaç Aylığı müracaat formu ve engelli vatandaşlar amacıyla sağlık özrünü bildiren sağlık kurulu raporudur.
Muhtaçlık Aylığı Başvuru Şartları ve Başvuru Evrakları 2022
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından hizmete sunulan 2.088,61 TL tutarlı muhtaçlık aylığı hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar için başvuru şartları ve başvuru evrakları belli oldu. Söz konusu hizmete başvuru yapabilecek olan kişiler ve özellikleri şu şekilde sıralandı:
· Sosyal destek ödemesi almayan kişiler
· Gelirsiz kişiler
· En az yüzde 40 oranında engelli olan kişiler
· Koruma altına alınmamış kişiler
· Sigortası olmayan kişiler
· Annesi ve babası hayatta olmayan 18 yaş altı kişiler
· Mal varlığına sahip olmayan kişiler