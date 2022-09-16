İsteyenin hesabına 2.088,61 TL yatıyor: e-Devletten anında başvurun! Ve sonunda beklenen ödemeler başladı!

Ülke sınırları içinde yaşam sürdüren milyonlarca gereksinim sahibi vatandaşı, dezavantajlı oldukları alanlardan destekleyen kamu kurumları, alakalı desteklerini hem parasal hem de fiziksel olarak iletmektelerdir. Bu kapsamda parasal olarak destek veren kurumlardan birisi de Vakıflar Genel Müdürlüğü'dür. Muhtaç aylığına başvurmak isteyen vatandaşlar bağlamında lüzumlu evraklar için şartları karşılayan vatandaşlar için Muhtaç Aylığı müracaat formu ve engelli vatandaşlar amacıyla sağlık özrünü bildiren sağlık kurulu raporudur.