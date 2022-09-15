Uçuşlardaki yük trafiğinin yüzde 74'ü İstanbul'da gerçekleşti

Dünyanın önemli havacılık merkezlerinden İstanbul 'daki tüm havalimanlarında ocak-ağustos arasında icra edilen seferlerle 1 milyon 954 bin 358 ton bagaj, kargo ve posta yükü taşındı - Ocak-ağustos döneminde Atatürk, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanlarından düzenlenen ticari seferler, geçen yılın aynı dönemine göre 118 bin 896 arttı.

Bu yılın 8 ayında Türkiye'deki havalimanlarından düzenlenen geliş ve gidiş seferleriyle nakledilen hava kargo yükünün (posta, kargo, bagaj) yüzde 74'ü İstanbul'da gerçekleşti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seferlerin aksadığı dönemde hızlı ve kolay olan hava kargo taşımacılığı daha da önem kazandı.

HAVA TRAFİĞİNDE ARTIŞ

Salgın döneminde, dünyanın çeşitli noktalarına mal ve ürünlerin taşınmasında kara ve deniz taşımacılığında yaşanan bazı sıkıntılar nedeniyle hava yolu daha çok tercih edilmeye başlanırken bu dönemde de hava trafiğinde artış devam etti.

Salgın önlemlerinin azaltılmasıyla yoğunlaşan hava trafiğiyle birlikte dünyanın önemli havacılık merkezlerinden İstanbul'dan taşınan bagaj, kargo ve posta yükü miktarı ile ticari seferlerdeki artışlar istatistiklere de yansıdı.

GEÇEN YILA FARK ETTİ

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden derlenen bilgilere göre, İstanbul Havalimanı merkezli seferlerle ocak-ağustos döneminde iç hatta 139 bin 76, dış hatta 1 milyon 537 bin 699 ton yük trafiği oluştu.

Geçen yılın aynı döneminde, İstanbul Havalimanı'nda oluşan 921 bin 266 ton yük trafiği, 2022'de yüzde 82 artışla 1 milyon 676 bin 775 tona çıkmış oldu.

Ocak-ağustos döneminde, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan geliş-gidiş seferleri ile 218 bin 534 ton yük taşındı. Bu yükün 77 bin 387 tonu iç, 141 bin 147 tonu dış hat uçuşlarıyla oluştu. Geçen yılın aynı döneminde bu havalimanından 186 bin 481 ton bagaj, kargo ve posta yükü taşınmıştı.

Atatürk Havalimanı'nda bu dönemde iç hatta 465, dış hatta 58 bin 584 ton yük trafiği oluştu. Böylece 59 bin 49 ton bagaj, kargo ve posta yükü bu havalimanında gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde Atatürk Havalimanı'ndaki yük miktarı ise 590 bin 123 ton olmuştu.

Bu yıl başta Türk Hava Yolları olmak üzere bazı hava yolu şirketlerinin kargo operasyonlarını İstanbul Havalimanı'na taşımasının ardından Atatürk Havalimanı'nda taşınan yükün yaklaşık yüzde 90 azaldığı görüldü.

İstanbul'daki tüm havalimanlarından yılın 8 aylık döneminde düzenlenen seferlerle oluşan yük trafiği, iç hatta 216 bin 928, dış hatta 1 milyon 737 bin 430 olmak üzere 1 milyon 954 bin 358 ton olarak hesaplandı.

2021'in aynı dönemde taşınan yük 1 milyon 697 bin 870 olarak istatistiklere yansımıştı.

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla İstanbul merkezli uçuşlarla nakledilen yük 256 bin 488 ton artış gösterdi. Böylece yük miktarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 arttığı kayıtlara geçti.

Yılın aynı döneminde, Türkiye'deki tüm havalimanları çıkışlı ve varışlı seferlerle taşınan bagaj, kargo ile posta miktarı ise 2 milyon 645 bin 448 ton olarak belirlendi. Bu dönemde, Türkiye'deki hava yükünün yüzde 74'ünün İstanbul havalimanlarında gerçekleştiği tespit edildi.

İSTANBUL'DAN 398 BİN 622 TİCARİ SEFER

Bu yılın başından itibaren havacılık sektörünün tüm kollarında olduğu gibi ticari uçuşlarda da artışlar sürdü.

İstanbul Havalimanı'ndan ocak-ağustos döneminde iç hatta 70 bin 853, dış hatta 198 bin 260 olmak üzere toplam 269 bin 113 ticari uçuş gerçekleştirildi.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan, ocak ile ağustos ayında iç hatta 63 bin 483, dış hatta 64 bin 622 ticari uçuş yapıldı. Bu dönemde toplam 128 bin 105 ticari sefer düzenlendi.

Sadece bazı kargo ve özel uçuşların icra edildiği Atatürk Havalimanı'nda, bu dönemde toplam 1404 ticari sefer icra edildi. Havalimanındaki seferlerin 8'i iç, 1396'sı dış hatta yapıldı.

Bu dönemde Atatürk, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanlarından toplamda 398 bin 622 ticari sefer düzenlendi. Geçen yılın aynı döneminde İstanbul'dan 279 bin 726 ticari uçuş yapılmıştı.

Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında İstanbul'daki ticari uçuşların 118 bin 896 arttığı hesaplandı. Böylece yılın 8 ayında icra edilen İstanbul havalimanları merkezli ticari uçuşlar geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 42,5 artış gösterdi.