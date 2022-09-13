TOKİ iş yeri başvuruları hakkında araştırmalar hızlandı. TOKİ sosyal konut projesinde büyük gün geldi. Ev, arsa, iş yeri sahibi olmak isteyenler bir süredir bu haberi bekliyordu. Asgari ücret kazananların bile taksitlerini rahatlıkla ödeyebileceği belirtilen projenin başvuru şartları açıklandı. 81 ili kapsayacak projede özellikle iş yeri hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki TOKİ iş yeri başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 TOKİ iş yeri satışı hangi illerde, başvuru şartları neler? 28 ilde 10 bin iş yeri...
TOKİ İŞ YERİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK, ŞARTLARI NELER?
Küçük ve orta ölçekli sanayiciye yönelik 28 ilde oluşturulacak sanayi sitelerindeki 10 bin iş yeri için başvuru bedeli 2 bin lira olarak açıklandı.
Başvuru için projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı veya o il sınırlarında faaliyette bulunan 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşı olması şartı aranıyor.
Ayrıca ustalık, iş yeri açma, ilgili oda kayıt veya vergi mükellefi belgesi ile e-Ticaret yapıldığına dair belgeler de isteniyor.
Sanayi sitelerindeki iş yerleri için başvuru yapacakların, kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocuklarının mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması da gerekiyor.
TOKİ İŞ YERİ SATIŞLARI HANGİ İLLERDE?
TOKİ işyerlerinin 28 ilde oluşturulacak sanayi sitelerinde yapılacağını belirtildi ancak illerin listesi henüz açıklanmadı. İşte sosyal konut projesinin tüm detayları...