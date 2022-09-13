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    • Ekonomi
    • 13.09.2022 11:04
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    • 13.09.2022 11:04
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    TOKİ iş yeri başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 TOKİ iş yeri satışı hangi illerde, başvuru şartları neler? 28 ilde 10 bin iş yeri...

    Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi TOKİ ile başlatılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada konutun yanı sıra arsa ve iş yeri satışının da yapılacağı bilgisini paylaşmıştı. 13 Eylül itibatiyle başlatılacak projenin detayları belli oldu. 28 ilde 10 bin iş yeri satılacak. Peki TOKİ iş yeri başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 TOKİ iş yeri satışı hangi illerde, başvuru şartları neler? 28 ilde 10 bin iş yeri...

    TOKİ iş yeri başvuruları ne zaman başlayacak?

    TOKİ iş yeri başvuruları hakkında araştırmalar hızlandı. TOKİ sosyal konut projesinde büyük gün geldi. Ev, arsa, iş yeri sahibi olmak isteyenler bir süredir bu haberi bekliyordu. Asgari ücret kazananların bile taksitlerini rahatlıkla ödeyebileceği belirtilen projenin başvuru şartları açıklandı. 81 ili kapsayacak projede özellikle iş yeri hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki TOKİ iş yeri başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 TOKİ iş yeri satışı hangi illerde, başvuru şartları neler? 28 ilde 10 bin iş yeri...

    TOKİ İŞ YERİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK, ŞARTLARI NELER?

    Küçük ve orta ölçekli sanayiciye yönelik 28 ilde oluşturulacak sanayi sitelerindeki 10 bin iş yeri için başvuru bedeli 2 bin lira olarak açıklandı.

    Başvuru için projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı veya o il sınırlarında faaliyette bulunan 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşı olması şartı aranıyor.

    Ayrıca ustalık, iş yeri açma, ilgili oda kayıt veya vergi mükellefi belgesi ile e-Ticaret yapıldığına dair belgeler de isteniyor.

    Sanayi sitelerindeki iş yerleri için başvuru yapacakların, kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocuklarının mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması da gerekiyor.

    TOKİ İŞ YERİ SATIŞLARI HANGİ İLLERDE?

    TOKİ işyerlerinin 28 ilde oluşturulacak sanayi sitelerinde yapılacağını belirtildi ancak illerin listesi henüz açıklanmadı. İşte sosyal konut projesinin tüm detayları...

        CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK SOSYAL KONUT PROJESİ

        13 Eylülde;

        - 250 BİN KONUT

        - 100 BİN ALTYAPILI KONUT ARSASI

        - 10 BİN SANAYİ SİTESİ

        Son 20 yılda TOKİ ile 1 milyon 170 bin sosyal konut üretildi. Ama ilk kez, tek seferde 250 bin konut yapılacak. 100 bin altyapılı arsayla konut yapma imkanı sağlanacak ve 10 bin sanayi sitesiyle vatandaşımıza kendi işini kurma imkanı verilecek.

        - 250 bin konut, yaklaşık 362 milyar liralık yatırım ile gerçekleştirilecek. Bu denli dev bir yatırımın çarpan etkisiyle, 1,5 trilyon liradan fazla bir ekonomik hareketliliğe yol açacağını öngörüyoruz. Halihazırda süre gelen kira ve konut fiyatlarındaki yüksekliğin düşürülmesi noktasında olumlu katkı sunacaktır.

        - Bu kampanya en az 100 bin yeni istihdam katkısı sağlayacak.

        - 250'den fazla alt sektörü ilgilendirmesi sebebiyle ekonominin, sanayinin, ticaretin çarklarını hızlandıracak.

        - Tüm bunların yanında sosyal konutlarımız, güvenli işyerlerimiz bir deprem ülkesi olan Türkiye'nin kentsel dönüşümü noktasında da öncü bir vazife üstlenecek, milletimizin can ve mal güvenliğini sağlayacak güçte ve donanımda inşa edilecektir. Projenin ilk etabıyla 1 milyonunun üzerinde insanımızı, sağlıksız alanlardan, güvenli konutlara taşımış olacağız.

        BAŞVURULAR E-DEVLETE

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül saat 14:00'te Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak. Tarihlerin Erdoğan tarafından açıklanmasının ardından başvurular TOKİ e-devlet başvuru ekranı üzerinden gerçekleştirilecek.

        TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI!

        TOKİ Sosyal Konut başvur şartları belli oldu. TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

        Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacak.

        Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak.

        Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek.

        TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI

        Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

        - T.C. vatandaşı olması,

        - Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,

        - Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ'den daha önce ev sahibi olmama

        - İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 16.000 TL, yurt genelinde 14.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

        - Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması

        - Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

        - Genç kategorisine .../09/1991 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.
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        Haberler Ekonomi TOKİ iş yeri başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 TOKİ iş yeri satışı hangi illerde, başvuru şartları neler? 28 ilde 10 bin iş yeri...
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