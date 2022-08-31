Av sezonu öncesi balıkçılara büyük müjde! Bakan Kirişci duyurdu

250 bin vatandaşımızın istihdam edildiği sektörümüz her geçen gün daha fazla vatandaşımıza istihdam sağlıyor.

Son 20 yılda balıkçılarımıza 10,2 milyar TL ÖTV indirimli yakıt desteği, yetiştiricilerimize 7,2 milyar TL, diğer desteklerle toplam 18,2 milyar TL ödeme yaptık.

Sektöre 2002 yılından bugüne kadar 13,9 milyar TL, 2021'de ise 936 milyon TL sübvansiyonlu kredi sağladık.

Geçen yıl su ürünleri ihracatımız 1,4 milyar doların üzerinde gerçekleşti.