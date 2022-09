Çin devinden Türkiye'ye yatırım hazırlığı! Burada üretip Avrupa'ya satacaklar

"HER ZAMAN MÜŞTERİLERİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ"

Türkiye'de 10 yıl önce birkaç modelle yaptıkları deneyimin artık tarih olduğunu ve Chery'nin yepyeni bir imaj ve teknolojiyle İstanbul'da kendi genel müdürlüğünü kuracağını dile getiren Mei, "Hem ortaklarımızla hem de son kullanıcılarla her zaman birlikte olacağız ve en kaliteli ürünü, en iyi tasarım arabaları sunmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ayrıca fiyat stratejisi elbette çok önemli ve ayrıca ürün stratejisi, ayrıca hizmet stratejisi için de elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sadece kalitemizi değil, sadece işlevselliğimizi değil, tasarımımızı da geliştirmeye devam etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ve ayrıca her zaman müşterilerimizin yanında olacağız ve en iyi ürün ve hizmetimizi sunacağız." diye konuştu.