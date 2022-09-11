Çin devinden Türkiye'ye yatırım hazırlığı! Burada üretip Avrupa'ya satacaklar

Mei, Türkiye'de çok çok uzun vadeli bir stratejiye sahip olduklarını vurgulayarak, "Yerel ortaklarımız ve yerel son kullanıcılarla her zaman birlikte olacağız. Türkiye, Avrupa ve Asya'ya arasında yer alan çok önemli bir pazar ve burası AB pazarlarına girmek için gelecek stratejimiz için çok iyi bir yer." ifadelerini kullandı.

"TEDARİK SORUNU BİZDE YOK, TESLİMATI TAM ZAMANINDA YAPABİLİYORUZ"

Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Mei, otomotiv sektöründeki global tedarik ve çip sorunlarından kendi şirketlerinin etkilenmediğini ifade etti.

Özellikle salgın döneminde ve dünyadaki olumsuz ekonomi ortamında çip sorununun birçok otomobil üreticisini etkilediğine dikkati çeken Mei, "Chery'nin ürünlerinde tedarik sorunu bulunmuyor. Olgunlaşmış bir yapımız bulunuyor, pandemi döneminde diğer araba markalarının yaşadığı tedarik sorununu yaşamıyoruz. Zamanında araçlarımızı teslim edebiliyoruz. Bu bizim en büyük avantajımız." değerlendirmesinde bulundu.