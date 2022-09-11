Çin devinden Türkiye'ye yatırım hazırlığı! Burada üretip Avrupa'ya satacaklar

Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Zhenghai Mei, Chery'nin Türkiye pazarına girişine ilişkin, "Türkiye pazarında gelişmemizle birlikte adım adım Türkiye'de bir üretim tesisi kuracağımıza ve araçlarımızı Avrupa'ya ihraç edeceğimize inanıyorum. Bu, bizim beş yıllık strateji planımız dahilinde." dedi.
Mei, Çinli otomotiv üreticisi Chery'nin Türkiye pazarına girişine ilişkin soruları zoom üzerinden düzenlenen toplantıyla yanıtladı.
Chery'nin Türkiye pazarına girişiyle ilgili büyük heyecan duyduklarını dile getiren Mei, "Türkiye pazarına her zaman çok büyük önem veriyoruz. Son 20 yılda çok önemli tecrübeler edindik. Yeni Chery ürünlerimizin sadece kalitesini değil, aynı zamanda tasarımını ve işlevini de geliştirdiğimizi görebilirsiniz. Yeni Chery'nin marka imajı Türkiye'de 10 yıl önceki Chery'den tamamen farklı. Şimdi Chery'nin tekrar Türkiye'ye dönmesi için iyi bir zaman." ifadelerini kullandı.
"HER ZAMAN MÜŞTERİLERİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ"
Türkiye'de 10 yıl önce birkaç modelle yaptıkları deneyimin artık tarih olduğunu ve Chery'nin yepyeni bir imaj ve teknolojiyle İstanbul'da kendi genel müdürlüğünü kuracağını dile getiren Mei, "Hem ortaklarımızla hem de son kullanıcılarla her zaman birlikte olacağız ve en kaliteli ürünü, en iyi tasarım arabaları sunmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ayrıca fiyat stratejisi elbette çok önemli ve ayrıca ürün stratejisi, ayrıca hizmet stratejisi için de elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sadece kalitemizi değil, sadece işlevselliğimizi değil, tasarımımızı da geliştirmeye devam etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ve ayrıca her zaman müşterilerimizin yanında olacağız ve en iyi ürün ve hizmetimizi sunacağız." diye konuştu.