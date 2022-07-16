Yerli doğalgaz öncesi önemli gelişme! Yüzde 100 sonuç verdi! Kapasite artıyor





YIL SONU AÇILACAK

2017'de başlayan çalışmalarda sona gelinirken, BOTAŞ ekiplerinin çalışması kapsamında kuyu sondajları da tek tek tamamlanıyor. Proje sonunda faaliyete geçecek 18 depolama kuyusundan 9'unda gaz akış testi başarıyla tamamlandı.



Bu yıl sona ermesi planlanan projede 3.2 milyar metreküp olan depo kapasitesinin 4.6 milyar metreküpe, 28 milyon metreküp olan günlük geri üretim kapasitesinin de 75 milyon metreküpe çıkması öngörülüyor. Projenin aşamalarını yakından takip eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de "Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük gaz keşfimizin yanında karadaki depolama tesislerimizin de kapasitelerini artırıyoruz. Tüm bunlardaki hedefimiz doğal gazda arz güvenliğini sağlamlaştırmak. İnşallah yıl sonunda Silivri'deki tesisimizin açılışını gerçekleştireceğiz" açıklamasında bulunmuştu.