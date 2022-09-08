Porsche halka arz ne zaman yapılacak? Porsche hisse fiyatı ne kadar, ne zaman işlem görecek? Eşit mi, oransal mı?

Porsche, hisslerinin yüzde 25'ini halka arza hazırladığı duyuruldu. Bu arzla birlikte, şirketin değerinin 85 milyar euroya çıkacağı tahmin ediliyor. Peki, Porsche halka arz ne zaman yapılacak? Porsche hisse fiyatı ne kadar, borsada ne zaman işlem görecek? Eşit mi, oransal mı?
Volkswagen'in Genel Kurulu toplantısının ardından Alman otomobil üreticisi Porsche, hisselerinin yüzde 25'ini Frankfurt Menkul Kıymetler Borsasına listelemek için ilk halka arz duyurusunu yaptı.
Halka arzın Eylül sonu veya Ekim başı olması hedefleniyor ve sermaye piyasası koşullarına bağlı olarak yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.
Volkswagen CFO ve COO'su Arno Antlitz, Porsche'nin en büyük hissedarı Volkswagen'in 52 milyar euroluk elektrifikasyona geçiş planlarını finanse edebilmek için borsaya kote olmanın önemli olduğunu belirtmişti.