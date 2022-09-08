Porsche halka arz ne zaman yapılacak? Porsche hisse fiyatı ne kadar, ne zaman işlem görecek? Eşit mi, oransal mı?

"BU PORSCHE İÇİN TARİHİ BİR AN"

Porsche CEO'su Oliver Blume, "Volkswagen Denetleme Kurulu'nun Porsche AG'nin halka arzı lehine kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu Porsche için tarihi bir an. Dünyanın en başarılı spor otomobil üreticilerinden biri olan Porsche'nin halka arzı bizim için yeni bir sayfa demek" değerlendirmesinde bulundu.