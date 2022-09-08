Başkan Erdoğan Balkanlar dönüşü operasyonu duyurdu: DEAŞ elebaşı “Abu Zeyd/Üstad Zeyd” kod adlı Al Sumaidai Türkiye'de yakalandı



"Uluslararası raporlarda ve BM Güvenlik Raporu'nda da bu teröristin DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden olduğu bilgileri yer alıyordu. Sorgusunda da örgüt içerisinde sözde kadılık, sözde eğitim bakanlığı ve adalet bakanlığı yaptığı yönünde kendi beyanları bulunuyor. Bu teröristin uzunca bir süredir Suriye ve İstanbul'daki bağlantıları takip ediliyordu ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapacağı yönünde istihbari bilgiler edinilmişti. Ve bu terörist, Emniyet İstihbarat, MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonuyla yakalandı. İstanbul emniyet birimlerince teröristin sahte kimlik kullandığı ve kılık değiştirdiği belirlendi."