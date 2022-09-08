Bakan Vedat Bilgin Emeklilikte Yaşa Takılanlara müjdeyi verdi: Çözüyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücreti yüzde 80 artırdık, önce yüzde 50, sonra yüzde 30 artırdık. Sonra 3600, birçok uygulama da yaptık ve bunlar devam ediyor. Önümüzdeki dönemde de sözleşme sorunu önümüzde çözüyoruz, EYT sorunu önümüzde, çözüyoruz. Bütün sorunları çözüyoruz" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Antalya İl Başkanlığı'nın Kepez Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde yeni üyeler için düzenlenen rozet takma törenine katıldı. AK Parti'nin Antalya, Isparta, Burdur, Konya ve Mersin milletvekilleri, Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partilinin yer aldığı törende Bakan Bilgin ve Binali Yıldırım, partiye yeni üye olanların rozetlerini taktı. İl Başkanı Taş, son 8 ayda 14 bin 500'den fazla kişiyi üye yaptıklarını ve bu törene katılan yeni üyelerin 5 farklı partiden AK Parti'ye geldiklerini açıkladı.
Bakan Vedat Bilgin ise konuşmasında, Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu belirterek, 3 büyük mesele olarak gösterdiği bağımsızlık, demokratikleşme ve kalkınma konularındaki gelişmeleri anlattı. Bugün konjonktürel olarak bazı sorunlar yaşandığını belirterek enflasyon sorununa değinen Bakan Bilgin, "Enflasyon sorununun kaynağının elbette ki petrol, doğal gaz gibi enerji kaynakları olduğunu biliyorsunuz. Çünkü bunlar Türkiye'ye yaklaşık 50 milyar dolar ilave bir yük getirmiş. Ortalama bizim bu enerji kaynaklarına yıllar itibarıyla harcadığımız para 45-47 milyar dolar, bazen 38 milyar dolar civarındadır. Ama bu sene yıl sonu itibarıyla bunun 150 milyar dolar olacağını tahmin ediyoruz. Petrol fiyatları düşerse biraz daha aşağı düşmesini bekliyoruz. Yani 50 milyar dolar daha fazla para ödüyoruz. Bu enflasyon olarak yansıyor. Enflasyonun kaynağı nedir diye soranlar buraya baksın" dedi.