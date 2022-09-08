Bakan Vedat Bilgin Emeklilikte Yaşa Takılanlara müjdeyi verdi: Çözüyoruz





Bakan Vedat Bilgin ise konuşmasında, Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu belirterek, 3 büyük mesele olarak gösterdiği bağımsızlık, demokratikleşme ve kalkınma konularındaki gelişmeleri anlattı. Bugün konjonktürel olarak bazı sorunlar yaşandığını belirterek enflasyon sorununa değinen Bakan Bilgin, "Enflasyon sorununun kaynağının elbette ki petrol, doğal gaz gibi enerji kaynakları olduğunu biliyorsunuz. Çünkü bunlar Türkiye'ye yaklaşık 50 milyar dolar ilave bir yük getirmiş. Ortalama bizim bu enerji kaynaklarına yıllar itibarıyla harcadığımız para 45-47 milyar dolar, bazen 38 milyar dolar civarındadır. Ama bu sene yıl sonu itibarıyla bunun 150 milyar dolar olacağını tahmin ediyoruz. Petrol fiyatları düşerse biraz daha aşağı düşmesini bekliyoruz. Yani 50 milyar dolar daha fazla para ödüyoruz. Bu enflasyon olarak yansıyor. Enflasyonun kaynağı nedir diye soranlar buraya baksın" dedi.