Brent petrol ve doğalgazda düşüş sürüyor! 9 ayın dibini gördü

ENERJİDE TASARRUF İÇİN UYARILAR YAPILIYOR

Avrupa'da enerji kıtlığı nedeniyle klimalar belirli derecelere ayarlanırken konutlarda da kaloriferlerin dereceleri düşürülecek. Böylece enerji darboğazından çıkmayı hedefleyen AB ülkeleri yüksek fiyattan enerji alımını minimum seviyeye çekmeyi hedefliyor. Henüz Doğal Gaz depolarını dolduramayan AB ülkelerinin tasarruf yöntemiyle ne kadar başarılı olacağı da kestirilemiyor.