Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 08.09.2022 16:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.09.2022 16:10
    ABONE OL

    Brent petrol ve doğalgazda düşüş sürüyor! 9 ayın dibini gördü

    Son dakika haberleri | Brent petrol ve doğalgaz fiyatlarında gerileme devam ediyor. Enerjiye olan talebin düşeceği beklentisi ile fiyatlar düşerken, Brent petrol 88 dolar seviyesine kadar indi. Avrupa'da doğalgaz fiyatları da bir önceki güne göre düşüş yaşadı.

    Petrol ve doğalgazda düşüş sürüyor! 9 ayın dibini gördü

    Petrol fiyatlarında düşüş eğilimi devam ediyor. Brent petrol 90 doların altına geriledi. AB ve ABD'de talebin azalacağı beklentisi, yüksek enflasyon nedeniyle resesyon riskinin artmasıyla petrol fiyatları düşüş gösteriyor.

    Çin tarafında da koronavirüs pandemisinin etkilerinin artması ve karantinaların bulunması üretimde azalış meydana getirecek olmasından dolayı petrol talebini düşürüyor.

    Uluslararası piyasalarda Brent petrol 90 doların altında fiyatlanırken bugün yataya yakın seyirle 88,3 Dolar seviyesinde işlem görüyor. Böylece petrol 19 Ocak 2022'den bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu.

    ENERJİDE TASARRUF İÇİN UYARILAR YAPILIYOR
    Avrupa'da enerji kıtlığı nedeniyle klimalar belirli derecelere ayarlanırken konutlarda da kaloriferlerin dereceleri düşürülecek. Böylece enerji darboğazından çıkmayı hedefleyen AB ülkeleri yüksek fiyattan enerji alımını minimum seviyeye çekmeyi hedefliyor. Henüz Doğal Gaz depolarını dolduramayan AB ülkelerinin tasarruf yöntemiyle ne kadar başarılı olacağı da kestirilemiyor.

        DOĞAL GAZ FİYATLARI DA DÜŞÜŞE GEÇTİ
        Avrupa'da doğal gaz fiyatları bugün önceki güne göre düşüşünü hızlandırdı. Sanayi talebinin zayıflaması, AB Komisyonu'nun enerji fiyatlarına azami limit getirmeyi planlaması fiyatların düşmesinde etkili oluyor.

        FİYATLAR DÜŞSE DE GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE 4 KAT PAHALI
        Fiyatlarda düşüş yaşansa da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre doğal gaz fiyatları yaklaşık 4 kat daha pahalı seyrediyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Takvim.com.tr 6’lının oyununu anlatıyor
        Haberler Ekonomi Brent petrol ve doğalgazda düşüş sürüyor! 9 ayın dibini gördü
            SON DAKİKA