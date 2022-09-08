EYT'de nefesler tutuldu! Tek modelde teknik çalışmalar... Kimler emekli olabilecek?
EYT'de nefesler tutuldu. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin EYT çalışmasının Aralık gibi biteceğini ve tek model üzerindeki teknik çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Peki bu model neyi içeriyor. Kimler emekli olabilecek? Teknik çalışma hangi konuları içeriyor?... İşte 6 adımda teknik çalışmanın detayları...
EYT'de nefesler tutuldu. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin EYT çalışmasının Aralık gibi biteceğini ve tek model üzerindeki teknik çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Peki bu model neyi içeriyor? Kimler emekli olabilecek? Teknik çalışma hangi konuları içeriyor?... İşte 6 adımda teknik çalışmanın detayları...
EYT'DE TEK MODEL
Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmalarda sona yaklaşılıyor. Tek model üzerinde yoğunlaşan çalışmalarda teknik kısımla ilgili detaylar üzerinde duruluyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin dün yaptığı açıklamada, "Bu konudaki teknik çalışma biraz daha zaman alacak, tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT Aralık ayı gibi gündeme gelir" demişti.
Peki bu teknik çalışmalarda öne çıkan başlıklar neler? Teknik çalışma sırasında 6 başlıkta değerlendirme yapılıyor.
1-PRİM ÖNEM KAZANIYOR
Teknik çalışmalar yapılırken özellikle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış ancak belli bir prim seviyesine gelmiş sigortalılar üzerinde duruluyor. Genel anlamda bakıldığı zaman 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış herkes EYT'li olmuş durumda. Yani yaş şartı getirildiği için yaşa takılmış durumda. Ancak bu sigortalıların tamamının yasadan yararlanması yani emeklilik hakkı kazanması mümkün değil. Çünkü 8 Eylül 1999'da çıkartılan yasa tamamen kaldırılsa bile en az 5 bin gün prim şartı bulunuyor. Teknik çalışmada ayrıca primin de en az 5000 ile işe giriş tarihine göre 5975 gün arasında olması üzerinde duruluyor. Bu noktada çok daha fazla prim günü olan sigortalılar da var. Bunlar açısından da bir avantaj oluşturulması gündemde. Burada da kadınlar için 7200 erkekler için 9 bin gün masada bulunuyor. EYT yasasından yararlanmak için 9 bin gün ya da 7 200 gün istenmeyecek ama bu kadar günü olanlar için bir avantaj oluşturulabilecek.
2- SÜREYE BAKILIYOR
Teknik çalışmada bakılan bir diğer konu ise sigortalı olarak bekleme süreleri. Kadınlar için 20 erkekler için ise 25 yıllık bekleme süreleri de var. Bu durumda yasadan yararlanacak kadınların 230 yılı ereklerin ise 25 yılı5 doldurmaları gerekiyor. Buna göre kadınlar açısından 20 yıllık süre dolmuş durumda. Ancak erkekler için 1997 yılı ve öncesinde sigortalı olanlar 25 yılı doldurdular. Daha sonra sigortalı olanlar için 2023 ve 2024 yılının gelmesi gerekiyor. Böylece yasa bugün çıktığında 6 Eylül 1997 öncesinde sigortalı olan erkekler için süre dolmuş olacak.