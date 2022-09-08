8 Eylül 2022 Brent petrol kaç dolar oldu? Brent Petrol düştü mü, neden düştü? CANLI Brent petrol varil fiyatı! Mazota indirim geldi mi?

Brent Petrol düştü mü, neden düştü? 8 Eylül 2022 Brent petrol kaç dolar oldu? Mazota indirim geldi mi? Akaryakıta indirim var mı? soruları gündemde yer alıyor. Son dakika Brent Petrol'de sert düşüş yaşandı. Varil fiyatı Rusya-Ukrayna savaşı öncesi seviyesine geriledi. İşte detaylar...
8 EYLÜL 2022 BRENT PETROL KAÇ DOLAR OLDU?
Brent petrolde günlük düşüş oranı yüzde 3'ü aştı. An itibariyle varil fiyatı 90 doların altına geriledi.
*Brent petrol fiyatlarında son 6 aylık grafik
BRENT PETROL DÜŞTÜ MÜ, NEDEN DÜŞTÜ?
Dün 95,94 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,83 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,42 azalarak 91,51 dolar oldu.
Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,48 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki düşüşte, Kovid-19 salgınının Asya ülkeleri üzerindeki etkisi ve ABD başta olmak üzere merkez bankalarının sıkılaştırıcı tedbirlere devam edeceği beklentileri etkili oldu.