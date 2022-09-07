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    • Ekonomi
    • 07.09.2022 18:30
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    • 07.09.2022 18:30
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    Rekor rekor rekor! BIST 100 endeksinden 3.402,81 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,34 kazançla 3.402,81 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. İşte habere ilişkin merak edilen tüm detaylar ve piyasalarda son durum...

    Borsadan kapanış rekoru

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,43 puan artarken, toplam işlem hacmi 99,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

    Bankacılık endeksi yüzde 1,97 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,37 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,34 ile iletişim, en çok kaybettiren ise yüzde 3,51 ile finansal kiralama, faktoring oldu.



    Analistler, küresel pay piyasalarında, enerji krizi ve resesyon endişelerinin yanı sıra ABD başta olmak üzere merkez bankalarının sıkılaştırıcı tedbirlere devam edeceği beklentileri ile dalgalı bir seyir izlendiğini söyledi.

    Yurt içi piyasaların ise pozitif ayrışmaya devam ettiğini belirten analistler, Avrupa'da enerji krizine ilişkin gelişmelerin etkilerinin takip edildiğini söyledi.



    GÖZLER FED'İN FAİZ KARARINDA
    Yarın Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların odağında yer alacağını dile getiren analistler, veri gündeminde yurt içinin sakin olacağını, yurt dışında ise Japonya'da büyüme ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının öne çıkacağını aktardı.
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        Haberler Ekonomi Rekor rekor rekor! BIST 100 endeksinden 3.402,81 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışı
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