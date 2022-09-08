Vakıfbank ucuz konutların fiyatlarını 325.000 TL'den başlatıyor! Hem de 3+1 hem de piyasanın yarı fiyatına... Bu fiyatlarla herkes ev sahibi olur!

İnşaat maliyetlerinin artması konut fiyatlarının da büyük oranlarda yükselmesine neden oldu. Bu bağlamda makul bir ücret ile ev sahibi olmak isteyenler değişik yolları da deniyor. Pahalılık içerisinde ev satın alabilmek ya da yatırım gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, az sayıda tespit edilen imkanları değerlendiriyor. Burada Vakıfbank'nın konut alabilmek isteyenlere seçenek seçenekler sunduğunu rahatça ifade etmek olası olmaktadır.
Yatırım Yapmak İsteyenler Banka Konutlarını Değerlendiriyor
Bankaların satışa çıkardıkları konutlar, ev sahibi olmak isteyenler amacıyla değişik bir yatırım kapısı olarak değerleniyor. Bankaların konut satışı yapmalarının en büyük sebepleri arasında emlak piyasasının orantısız zamları yer alıyor. Bankalar, müşterilerine kredi vermeden evvel teminat olarak mülk talep ediyorlar.
Teminat olarak gösterilen evler, kredilerin ödenmemesi halinde bankalara devrediliyor. Bu sayede bankaların elinde çoğu ev alternatifi yer alıyor. Bankaların etkinlik alanları dışında kalan bu evler çoğu maliyete namacıyla oluyor. Bu maliyetlerin karşılanması amacıyla de evler bankalar doğrultusundan olabildiğince makul fiyatlarda satışa çıkarılıyor.