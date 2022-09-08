Vakıfbank ucuz konutların fiyatlarını 325.000 TL'den başlatıyor! Hem de 3+1 hem de piyasanın yarı fiyatına... Bu fiyatlarla herkes ev sahibi olur!

İnşaat maliyetlerinin artması konut fiyatlarının da büyük oranlarda yükselmesine neden oldu. Bu bağlamda makul bir ücret ile ev sahibi olmak isteyenler değişik yolları da deniyor. Pahalılık içerisinde ev satın alabilmek ya da yatırım gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, az sayıda tespit edilen imkanları değerlendiriyor. Burada Vakıfbank'nın konut alabilmek isteyenlere seçenek seçenekler sunduğunu rahatça ifade etmek olası olmaktadır.