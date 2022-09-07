81 ildeki sürücüleri ilgilendiriyor! Brent petrolün düşüşüyle akaryakıt fiyatları güncellendi. Gelen son zammın ardından müjdeli bir haber geldi. Buna göre litresi 25 TL'nin altına düşecek. Motorin, benzin, LPG'ye İNDİRİM son dakika! Litresi 25 TL'nin altına düştü! 7 Eylül 2022 EPGİS GO petrol, Shell, Aytemiz akaryakıt pompa fiyatları! İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerdeki araç sahipleri bu gece yarısından itibaren...