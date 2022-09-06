Borsa İstanbul güne rekorla başladı!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,49 artarak güne 3.408,48 puan ile rekor seviyeden başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 50,12 puan ve yüzde 1,49 değer kazanarak 3.408,48 puan ile tarihi zirvesini gördü.
Bankacılık endeksi yüzde 2,80 ve holding endeksi yüzde 0,88 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en çok kazandıran yüzde 3,26 ile metal ana sanayii oldu.
BIST 100 endeksi, dün yüzde 4,21 artarak 3.358,37 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden kapanırken, toplam işlem hacmi de 105,3 milyar lira ile rekor düzeyde gerçekleşti.