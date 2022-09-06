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    • Ekonomi
    • 06.09.2022 21:01
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    • 06.09.2022 21:01
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    Bakan Nebati KOBİ'leri odağına alan yeni bir Hazine Destekli Kefalet Paketi çalışması yürüttüklerini duyurdu

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, KOBİ'leri odağına alan yeni bir Hazine Destekli Kefalet Paketi için çalışma yürütüldüüğünü söyledi. Bakan Nebati, "Teknik çalışmaların tamamlanmasına müteakip hazırlanan paketin kullandırım koşulları ve diğer tüm detayları kamuoyumuzun bilgisine sunulacaktır." dedi.

    Bakan Nebati’den KOBİ’lere müjde!

    Türkiye Ekonomi Modeli ile uyumlu olacak şekilde yeni bir ekonomik paketin hazırlandığını söyleyen Bakan Nebati sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

    Bakan Nebati paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

    "Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında bugüne kadar uygulamaya aldığımız destek paketleri, teminat eksikliği bulunan işletmelerimizin finansman ihtiyaçlarını karşılaması hususunda önemli bir işlev görmüştür.

    Gelinen aşamada, teminat eksikliği yaşayan KOBİ'lerimizin finansman ihtiyaçlarını en uygun şekilde desteklemek amacıyla; üretim, ihracat ve istihdamı önceleyen Türkiye Ekonomi Modelimizle uyumlu şekilde, yeni bir Hazine Destekli Kefalet Paketi çalışması yürütüyoruz.

    Hazine Destekli Kefalet Paketi, ekonomimizin lokomotifi olan KOBİ'lerimizi odağına alan bir anlayışla kurgulanmakta olup, teknik çalışmaların tamamlanmasına müteakip hazırlanan paketin kullandırım koşulları ve diğer tüm detayları kamuoyumuzun bilgisine sunulacaktır."

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    Haberler Ekonomi Bakan Nebati KOBİ'leri odağına alan yeni bir Hazine Destekli Kefalet Paketi çalışması yürüttüklerini duyurdu
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