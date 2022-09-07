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    • Ekonomi
    • 07.09.2022 09:38
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    • 07.09.2022 09:38
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    Motorinde indirim müjdesi: 25 liranın altına düşecek

    Rusya-Ukrayna savaşının Brent petrol ve döviz kurlarında neden olduğu dalgalanma akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Motorinde inidirim trendi sürüyor. Gece yarısından itibaren yapılacak 1,14 TL indirimle motorinde fiyatlar 25 liranın altına düşecek.

    Motorinde indirim müjdesi

    Küresel düzeyde yaşanan enerji krizi doğal gaz ve petrol fiyatlarını artırdı. Brent petrol ve dövizde yaşanan dalgalanmalarla akaryakıt fiyatlarında sıklıkla değişime neden oluyor. Motorinde araç sahiplerini rahatlatacak haber geldi.

    PETROL FİYATLARI DÜŞÜŞTE
    Rusya- Ukrayna savaşı ile 133 dolara kadar yükselen petrol fiyatları yeniden düşüş trendine girdi.

    Çin'de koronavirüs karantinalarının devam etmesi ve son olarak OPEC+ üyelerinin Ekim'de üretim seviyelerini günlük 100 bin varil kısacağı kararı almasıyla petrol fiyatları 92 dolara seviyesine kadar geriledi.

    Petroldeki hareketlilik yurt içinde akaryakıt fiyatlarının da değişmesine neden oldu.

        MOTORİNDE 1,14 LİRA İNDİRİM
        Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, motorinde 1,14 lira indirim yapılacağı öğrenildi.

        LPG'de ise durum aynı değil. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmediği öğrenildi.

        25 LİRANIN ALTINDA DÜŞTÜ
        Gelen indirim ile birlikte gece yarısından itibaren 3 büyükşehirde motorin, 25 liranın altında olacak. Ortalama olarak İstanbul'da 24,87 TL, Ankara'da 24,96 TL, İzmir'de ise 24,97 TL'den satışa sunulacak.

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
        3 büyükşehirde geçerli olan güncel fiyatlar ise şöyle:

        Güncel benzin fiyatları
        İstanbul Avrupa Yakası: 19,22 TL

        İstanbul Anadolu Yakası: 19,23 TL

        Ankara: 19,34 TL

        İzmir: 19,34 TL
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