Motorinde indirim müjdesi: 25 liranın altına düşecek

Küresel düzeyde yaşanan enerji krizi doğal gaz ve petrol fiyatlarını artırdı. Brent petrol ve dövizde yaşanan dalgalanmalarla akaryakıt fiyatlarında sıklıkla değişime neden oluyor. Motorinde araç sahiplerini rahatlatacak haber geldi.
PETROL FİYATLARI DÜŞÜŞTE
Rusya- Ukrayna savaşı ile 133 dolara kadar yükselen petrol fiyatları yeniden düşüş trendine girdi.
Çin'de koronavirüs karantinalarının devam etmesi ve son olarak OPEC+ üyelerinin Ekim'de üretim seviyelerini günlük 100 bin varil kısacağı kararı almasıyla petrol fiyatları 92 dolara seviyesine kadar geriledi.
Petroldeki hareketlilik yurt içinde akaryakıt fiyatlarının da değişmesine neden oldu.