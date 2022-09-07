Motorinde indirim müjdesi: 25 liranın altına düşecek

LPG'de ise durum aynı değil. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmediği öğrenildi.

25 LİRANIN ALTINDA DÜŞTÜ

Gelen indirim ile birlikte gece yarısından itibaren 3 büyükşehirde motorin, 25 liranın altında olacak. Ortalama olarak İstanbul'da 24,87 TL, Ankara'da 24,96 TL, İzmir'de ise 24,97 TL'den satışa sunulacak.