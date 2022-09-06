Son dakika: ENAG'ın enflasyon açıklaması muhalif ekonomistleri bile rahatsız etti! Mustafa Sönmez: Bilimsel temeli yok

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyatları, aylık yüzde 1,46 artarken, yıllık enflasyon yüzde 80,21 oldu. ENAG ise enflasyonu yüzde 181 olarak açıkladı.
ENAG'ın verdiği rakamlar muhalifleri bile rahatsız etti.
HALK TV'de Ayşenur Arslan'ın konuğu olan muhalif ekonomist Mustafa Sönmez, ENAG'ın açıkladığı rakamların bilimden uzak olduğunu gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Sönmez şu ifadeleri kullandı:
"ENAG'ın enflasyon açıklaması uçuk kaçık, 101 puan fark olmaz. Hiçbir bilimsel temeli de yok. Zaten ENAG'ı biraz araştırdığınızda hiçbir bilimsel hesaplama kitaplama çıkmıyor. Onun için unutun yani 101 puan fark olmaz. 101 puanlık yalan söylenmez. Buna kimse kendini inandırmaya kalkmasın"