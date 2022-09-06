Son dakika: ENAG'ın enflasyon açıklaması muhalif ekonomistleri bile rahatsız etti! Mustafa Sönmez: Bilimsel temeli yok

Sönmez şu ifadeleri kullandı:

"ENAG'ın enflasyon açıklaması uçuk kaçık, 101 puan fark olmaz. Hiçbir bilimsel temeli de yok. Zaten ENAG'ı biraz araştırdığınızda hiçbir bilimsel hesaplama kitaplama çıkmıyor. Onun için unutun yani 101 puan fark olmaz. 101 puanlık yalan söylenmez. Buna kimse kendini inandırmaya kalkmasın"