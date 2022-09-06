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    • Ekonomi
    • 06.09.2022 16:05
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    • 06.09.2022 16:20
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    Son dakika: ENAG'ın enflasyon açıklaması muhalif ekonomistleri bile rahatsız etti! Mustafa Sönmez: Bilimsel temeli yok

    TÜİK'in Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından bir enflasyon açıklaması da ENAG'tan geldi. ENAG ensflasyonu yüzde 181 açıklayınca muhalif ekonomistler bile rahatsız oldu. Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın konuğu olan muhalif ekonomist Mustafa Sönmez, “ENAG’ın enflasyon açıklaması uçuk kaçık, 101 puan fark olmaz. Hiçbir bilimsel temeli de yok" dedi.

    ENAG’ın rakamları muhalif ekonomistleri rahatsız etti!

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyatları, aylık yüzde 1,46 artarken, yıllık enflasyon yüzde 80,21 oldu. ENAG ise enflasyonu yüzde 181 olarak açıkladı.

    ENAG'ın verdiği rakamlar muhalifleri bile rahatsız etti.

    HALK TV'de Ayşenur Arslan'ın konuğu olan muhalif ekonomist Mustafa Sönmez, ENAG'ın açıkladığı rakamların bilimden uzak olduğunu gerçeği yansıtmadığını söyledi.

    Sönmez şu ifadeleri kullandı:

    "ENAG'ın enflasyon açıklaması uçuk kaçık, 101 puan fark olmaz. Hiçbir bilimsel temeli de yok. Zaten ENAG'ı biraz araştırdığınızda hiçbir bilimsel hesaplama kitaplama çıkmıyor. Onun için unutun yani 101 puan fark olmaz. 101 puanlık yalan söylenmez. Buna kimse kendini inandırmaya kalkmasın"

        AK PARTİ'DEN TEPKİ GELMİŞTİ
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı İzmir Milletvekili Hamza Dağ, ENAG'ın saha araştırmalarına dayanmayan verilerle enflasyon açıklamasına tepki gösterdi.

        Dağ, ENAG'ın başında CHP'nin yayın organı Halk TV'de boy gösteren ve Cumhuriyet gazetesinde yazan Prof. Dr. Veysel Ulusoy'un olduğunu belirterek 7 çalışanla objektif olmayan verilerle yayın yaptığını belirtti ve "Tıpkı fonlanan masa başı anket firmaları gibi merdiven altı bilim yapan bu ciddiyetsiz oluşum hiçbir şeffaflık barındırmamakta, muhalefetin duymak istediği rakamları vermeyi bilim saymaktadır" ifadelerini kullandı.

        ENFLASYON ARAŞTIRMA GRUP (ENAG) ÜYELERİ:
        Prof. Dr. Veysel Ulusoy (Yönetici)
        Serkan Gençer (Finansal Ekonomi, Doktor Adayı, Yürütücü) *Doktora öğrencisi*
        Dr. Serhat Hasançebi (Uni. of Basque Country, Ekonomi) *Doktora mezunu*
        Dr. Mustafa Demirok (Finansal Ekonomi) *Doktora mezunu*
        Mehmet Çağdaş Işim (Finansal Analist) *İnşaat mühendisi*
        Barış Kaan Basdil (ENAGrup Fransa Temsilcisi, Toulouse Üniversitesi) *Yüksek lisans öğrencisi*
        Özenç Aslan (Güney Kaliforniya Üniversitesi - Ekonomi) *Lisans mezunu*

        Danışma Kurulu:
        Prof. Dr. Yalçın Karatepe (Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi)
        Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken
        Doç. Dr. Bora Aktan (University of Bahrain)
        Dr. Hasan Yalçın (Eski Hesap Uzmanı, YMM)
        Sacit Akdemir (Eski Maliye Müfettişi, YMM)
        Özcan Kadıoğlu (Fizik Mühendisi, Ekonomist) *İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcısı*
        Doç. Dr. Baki Demirel (Yalova Üniversitesi)
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        Haberler Ekonomi Son dakika: ENAG'ın enflasyon açıklaması muhalif ekonomistleri bile rahatsız etti! Mustafa Sönmez: Bilimsel temeli yok
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