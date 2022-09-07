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    • Haberler
    • 07.09.2022 09:24
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    • 07.09.2022 09:24
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    7 Eylül EYT'de SON DAKİKA bugün durum nedir? Tarih verildi! Kimler EYT'li olacak, şartları neler?

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamuda sözleşmeli personelin kadro haklarıyla ilgili çalışmalar hakkında "Sözleşmeli Personel konusunu çözüyoruz. Önümüzdeki hafta kamuoyu ile paylaşacağız. Bu konudaki çalışmamızı bitirmek üzereyiz" ifadelerini kullandı. İşte EYT son dakika gelişmeleri ve konu hakkında merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Kimler EYT’li olacak, şartları neler?

    EYT son dakika durumu vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Emeklilik için gün sayan milyonlara EYT müjdesi geldi. Tarih verildi, Bakan resmen duyurdu. Yaklaşık 6 milyon EYT'liyi ilgilendiren yasanın Meclis'e gelmesi beklenirken flaş bir gelişme yaşandıYapılan açıklamalara göre yeni çıkan kararlar ve EYT şarrtlarının ne olacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Eylül ayı EYT son dakika durumu nedir? EYT kimleri kapsayacak? EYT şartları açıklandı mı? İşte EYT son dakika gelişmeleri...

    EYT'DE SON DURUM NE?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, "Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor bu doğru değil. Şu an masamızda sadece bir tane EYT formülü var" dedi.

    Bakan son Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Bir iki konu daha var EYT ondan sonra çünkü onun teknik çalışması biraz daha zaman alacak. Tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT Aralık ayı gibi gündeme gelir." ifadelerini kullandı.

    EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

    8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar normal şartlarda kısmi emeklilik şartlarını yerine getirdiğinde emekli olabiliyordu. Çalışmanın 2022 yılı bitmeden netleşmesi ve 2023 yılında da yasalaşması bekleniyor.

        EYT İÇİN TARİH VERDİ

        Kamudaki sözleşmeli personelle ilgili çalışmamızı sona erdirmek üzereyiz. Meclis ilk açıldığında sözleşmeli personel dosyasını getireceğiz. Şu anda üzerinde çalıştığımız dosya o, bitirmek üzereyiz. Bir iki konu daha var EYT ondan sonra çünkü onun teknik çalışması biraz daha zaman alacak. Tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT Aralık ayı gibi gündeme gelir.

        HANGİ EYT FORMÜLÜ KONUŞULUYOR?

        Öte yandan Milliyet Gazetesi Yazarı Zafer Şahin kulislerde konuşulan formülü anlattı. Şahin konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Milyonlarca insanın beklediği EYT'de artık sona doğru yaklaşılıyor. Son Kabine sonrasında Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in açıklaması dikkat çekti. Bunlardan birincisi EYT ile ilgili. Masada tek formül olduğunu söyledi Bakan Bilgin.


        TEK FORMÜL HANGİSİ?

        Kulislerde konuşulan şu; erkeklerde 9 bin gün, kadınlarda 7 bin 200 gün yani 25 yıl ve 20 yılı tamamlayanlar 8 Eylül 1999 öncesi işe girmişse emekli edilecekler. Bu kapsamda Türkiye'de 1 milyon kişinin olduğu belirtiliyor ve her yıl 450 bin kişi emekli oluyor.

        2023 yılında düzenlemenin hayata geçmesiyle beraber o yıl Türkiye'de 1.5 milyon kişi emekli olacak. Kuvvetle muhtemelen Bakanın masada olduğunu belirttiği formül buymuş gibi görülüyor. Tabi başka formüller de gündeme gelebilir.
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        Haberler Haberler 7 Eylül EYT'de SON DAKİKA bugün durum nedir? Tarih verildi! Kimler EYT'li olacak, şartları neler?
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