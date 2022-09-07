7 Eylül EYT'de SON DAKİKA bugün durum nedir? Tarih verildi! Kimler EYT'li olacak, şartları neler?

EYT son dakika durumu vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Emeklilik için gün sayan milyonlara EYT müjdesi geldi. Tarih verildi, Bakan resmen duyurdu. Yaklaşık 6 milyon EYT'liyi ilgilendiren yasanın Meclis'e gelmesi beklenirken flaş bir gelişme yaşandıYapılan açıklamalara göre yeni çıkan kararlar ve EYT şarrtlarının ne olacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Eylül ayı EYT son dakika durumu nedir? EYT kimleri kapsayacak? EYT şartları açıklandı mı? İşte EYT son dakika gelişmeleri...
EYT'DE SON DURUM NE?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, "Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor bu doğru değil. Şu an masamızda sadece bir tane EYT formülü var" dedi.
Bakan son Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Bir iki konu daha var EYT ondan sonra çünkü onun teknik çalışması biraz daha zaman alacak. Tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT Aralık ayı gibi gündeme gelir." ifadelerini kullandı.
EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?
8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar normal şartlarda kısmi emeklilik şartlarını yerine getirdiğinde emekli olabiliyordu. Çalışmanın 2022 yılı bitmeden netleşmesi ve 2023 yılında da yasalaşması bekleniyor.