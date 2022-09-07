7 Eylül EYT'de SON DAKİKA bugün durum nedir? Tarih verildi! Kimler EYT'li olacak, şartları neler?

EYT'DE SON DURUM NE?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, "Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor bu doğru değil. Şu an masamızda sadece bir tane EYT formülü var" dedi.

Bakan son Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Bir iki konu daha var EYT ondan sonra çünkü onun teknik çalışması biraz daha zaman alacak. Tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT Aralık ayı gibi gündeme gelir." ifadelerini kullandı.