2022 Eylül ayı bakır ve demir fiyatları ne kadar? 2022 güncel demir, bakır KG kaç TL? Fiyatlar arttı liste güncellendi!

Demir ve bakır fiyatları oldukça merak ediliyor. Son zamanlarda fiyatların artması sebebiyle birçok kişi araştırmalara başladı.Peki, Eylül ayı bakır fiyatları ne kadar? Demir fiyatları n kadar? İşte güncel demir ve bakır fiyatları...
EYLÜL 2022 BAKIR FİYATLARI
Soyma Bakır Hurda Fiyatı 127,00 TL
Lama Bakır Hurda Fiyatı 127,00 TL
Antigron Kırma Bakır ( Kalın Kırma ) Hurda Fiyatı 127,00 TL
TTR Kırma Bakır ( İnce Kırma ) Hurda Fiyatı 127,00 TL
Külçe Bakır %98 Hurda Fiyatı 110,00 TL
Bakır Talaşı Hurda Fiyatı 113,00 TL
Kırkambar Kırma Bakır Hurda Fiyatı 115,00 TL
Kırkambar Bakır ( Bobin, Yanık Boru ) Hurda Fiyatı 113,00 TL
Kızıl Parça Rg5 (Dişli ,Yatak,Burç vb.) Hurda Fiyatı 120,00 TL
Kızıl Talaşı RG5 Hurda Fiyatı 110,00 TL