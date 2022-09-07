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    • Haberler
    • 07.09.2022 09:24
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    • 07.09.2022 09:24
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    2022 Eylül ayı bakır ve demir fiyatları ne kadar? 2022 güncel demir, bakır KG kaç TL? Fiyatlar arttı liste güncellendi!

    Demir ve bakır fiyatları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Eylül ayının gelmesiyle birlikte fiyatlar güncellendi. İşte yeni bakır ve demir fiyatları...

    takvim.com.tr
    5 eylül bakır ve demir fiyatları ne kadar?

    Demir ve bakır fiyatları oldukça merak ediliyor. Son zamanlarda fiyatların artması sebebiyle birçok kişi araştırmalara başladı.Peki, Eylül ayı bakır fiyatları ne kadar? Demir fiyatları n kadar? İşte güncel demir ve bakır fiyatları...

    EYLÜL 2022 BAKIR FİYATLARI

    Soyma Bakır Hurda Fiyatı 127,00 TL

    Lama Bakır Hurda Fiyatı 127,00 TL

    Antigron Kırma Bakır ( Kalın Kırma ) Hurda Fiyatı 127,00 TL

    TTR Kırma Bakır ( İnce Kırma ) Hurda Fiyatı 127,00 TL

    Külçe Bakır %98 Hurda Fiyatı 110,00 TL

    Bakır Talaşı Hurda Fiyatı 113,00 TL

    Kırkambar Kırma Bakır Hurda Fiyatı 115,00 TL

    Kırkambar Bakır ( Bobin, Yanık Boru ) Hurda Fiyatı 113,00 TL

    Kızıl Parça Rg5 (Dişli ,Yatak,Burç vb.) Hurda Fiyatı 120,00 TL

    Kızıl Talaşı RG5 Hurda Fiyatı 110,00 TL

        EYLÜL 2022 DEMİR FİYATLARI Ø8- Ø10 - Ø12-32

        Ankara 15400 ₺ 15400 ₺ 15000 ₺

        İstanbul 15650 ₺ 15250 ₺ 15000 ₺

        İzmir 15350 ₺ 15250 ₺ 15000 ₺

        İskenderun 15450 ₺ 15300 ₺ 15100 ₺

        Konya 15300 ₺ 15300 ₺ 14900 ₺

        Kayseri 15300 ₺ 15300 ₺ 14900 ₺

        Karabük 15300 ₺ 15300 ₺ 14900 ₺

        Samsun 15450 ₺ 15350 ₺ 15250 ₺

        Biga 15350 ₺ 15225 ₺ 15100 ₺

        Sivas 15450 ₺ 15350 ₺ 15250 ₺

        Diyarbakır 15400 ₺ 15400 ₺ 15000 ₺

        Mardin 15400 ₺ 15400 ₺ 15000 ₺

        Van 15500 ₺ 15500 ₺ 15100 ₺

        DEMİR FİYATLARI NEYE BAĞLI?

        Artışın en önemli nedeninin dünya piyasalarındaki genel artış trendi olduğunu söyleyen Yassı Çelik İhracat Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Sergen, "Demir fiyatları bütün dünyada döviz bazında artıyor, kurlar da artınca fiyatlar TL bazında çok yüksek oluyor" dedi.

            DEMİR FİYATI NEDEN ARTAR?

            Demir Çelik fiyatları 2020 yılı Ocak ayında düşüş gösterirken son iki ayda Çin'deki talebin artmasından dolayı fiyatlarda artış görüldü. Türk çelik sektörü dünyadaki değişimlerden etkilenmektedir. Çin'in aşırı demir-çelik talebinin demir fiyatlarında son 2 ayda yüzde 50'ye varan artışa sebep oldu
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            Haberler Haberler 2022 Eylül ayı bakır ve demir fiyatları ne kadar? 2022 güncel demir, bakır KG kaç TL? Fiyatlar arttı liste güncellendi!
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