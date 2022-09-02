Vatandaşa 100 milyarlık destek! Elektrik ve doğalgazda sübvansiyonlu fiyat





VATANDAŞA 100 MİLYARLIK DESTEK

Türkiye bu olumsuzluklardan vatandaşlarının en az şekilde etkilenmesi için çeşitli destekleme modellerini devreye almıştı. Elektrikte yüzde 50, doğalgazda ise yüzde 80 olarak uygulanmaya devam eden sübvansiyonlar ile vatandaşa 100 milyar liralık fatura desteğinde bulunuldu. Kademeli elektrik tarifesi ile de vatandaşa ilave destekler sağlandı. Doğalgazdaki artışa rağmen, Avrupa başkentleri arasında halen en uygun maliyetle doğalgazın kullanıldığı şehir Ankara. Ankara'da bir metreküp doğalgaz ücret 5.70 TL. Amsterdam'da 53.63, Londra'da 35.03, Berlin'de 32.64, Atina'da 32.51, Sofya'da 25.95, Paris'te 21.52 TL.