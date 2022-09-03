Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 03.09.2022 10:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.09.2022 10:31
    ABONE OL

    3 Eylül Evde bakım maaşları ne zaman yatacak? 2022 Eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller! 2022 evde bakım maaşı kaç TL oldu?

    Evde bakım maaşı (parası) yeni ayla birlikte araştırılan konular arasında yer aldı. Her ay bu maaşı alan vatandaşlar, evde bakım maaşı yatan illeri sorgulamaya başladı. Eylül maaşlarının yatıp yatmadığı merak konusu oldu. Peki, evde bakım maaşları hangi illerde yattı? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    2022 Eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller!

    Her ay düzenli olarak evde bakım maaşı (parası) alan vatandaşlar, evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığını merak ediyor. Evde bakım maaşı yatan iller 3 Eylül'de sorgulanıyor. Evlerinde bakıma ihtiyacı olan yaşlı veya engelli kişilere yönelik olarak verilen evde bakım maaşları her ayın farklı günlerinde farklı iller için yatırılıyor. İşte, 3 Eylül evde bakım maaşı yatan iller listesi!

    EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

    1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

    2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

    3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

    EVDE BAKIM MAAŞI NEREDEN SORGULANIR?

    Evde Bakım Maaşı Sorgulama işlemlerinizi e-Devlet üzerinden yapabiliyorsunuz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

    Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

    Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

        EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

        Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında farklı günlerde farklı şehirlerde ödenmesi bekleniyor.

        Evde Bakım maaşı yatan illeri E-devlet üzerinden kontrol edebilirsiniz.

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

        Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP’li belediyeden skandal ihmal!
        Haberler Ekonomi 3 Eylül Evde bakım maaşları ne zaman yatacak? 2022 Eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller! 2022 evde bakım maaşı kaç TL oldu?
            SON DAKİKA