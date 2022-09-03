3 Eylül Evde bakım maaşları ne zaman yatacak? 2022 Eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller! 2022 evde bakım maaşı kaç TL oldu?

Her ay düzenli olarak evde bakım maaşı (parası) alan vatandaşlar, evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığını merak ediyor. Evde bakım maaşı yatan iller 3 Eylül'de sorgulanıyor. Evlerinde bakıma ihtiyacı olan yaşlı veya engelli kişilere yönelik olarak verilen evde bakım maaşları her ayın farklı günlerinde farklı iller için yatırılıyor. İşte, 3 Eylül evde bakım maaşı yatan iller listesi!