3 Eylül Evde bakım maaşları ne zaman yatacak? 2022 Eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller! 2022 evde bakım maaşı kaç TL oldu?

Her ay düzenli olarak evde bakım maaşı (parası) alan vatandaşlar, evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığını merak ediyor. Evde bakım maaşı yatan iller 3 Eylül'de sorgulanıyor. Evlerinde bakıma ihtiyacı olan yaşlı veya engelli kişilere yönelik olarak verilen evde bakım maaşları her ayın farklı günlerinde farklı iller için yatırılıyor. İşte, 3 Eylül evde bakım maaşı yatan iller listesi!
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
EVDE BAKIM MAAŞI NEREDEN SORGULANIR?
Evde Bakım Maaşı Sorgulama işlemlerinizi e-Devlet üzerinden yapabiliyorsunuz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.
Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.