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Avrupa'da kriz derinleşiyor! Polonya'da kömür kuyruğu, İngiltere'de aç kalan öğrenciler...

Avrupa'da yaşanan enflasyon krizi ülkeleri arka arkaya vurmaya başladı. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte oluşan enerji krizi de enflasyonun ateşini körüklerken, Polonya'da binlerce kişi kömür madeninde sıraya girdi. İngiltere'de ise hayat pahalılığı bütçeleri sarstı. Kantinde çalışan bir kadın her gün 10-15 çocuğun yiyecek için parasının yetişmediğini söyledi.

01.09.2022 12:37 - Son Güncelleme: 01.09.2022 12:46
Avrupa’da kriz derinleşiyor! Polonya’da kömür kuyruğu, İngiltere’de aç kalan öğrenciler...

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlarıyla birlikte Polonya'da enerji ve yakıt krizi yaşanmaya başladı.

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Avrupa’da kriz derinleşiyor! Polonya’da kömür kuyruğu, İngiltere’de aç kalan öğrenciler...

Polonya'nın Ornontowice kentinde bulunan Budryk kömür madeni sıraya giren araçlar görüntülendi.

Avrupa’da kriz derinleşiyor! Polonya’da kömür kuyruğu, İngiltere’de aç kalan öğrenciler...

YÜZLERCE KİŞİ KUYRUĞA GİRDİ
Kışı atlatabilmek için hazırlık yapan yüzlerce Polonyalı madenin önünde kömür alabilmek için sıraya girdi.

Avrupa’da kriz derinleşiyor! Polonya’da kömür kuyruğu, İngiltere’de aç kalan öğrenciler...

RUSYA GAZI KESTİ
Rusya, Ukrayna savaşı nedeniyle kendisine yaptırım uygulayan Avrupa ülkelerine gazı kesti.

Avrupa’da kriz derinleşiyor! Polonya’da kömür kuyruğu, İngiltere’de aç kalan öğrenciler...

Savaş sonrası Ruble ile ödeme isteyen ve yaptırımların kaldırılmasını talep eden Rusya, bu talepleri karşılanmayınca vanaları kapattı.

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