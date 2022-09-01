Avrupa'da kriz derinleşiyor! Polonya'da kömür kuyruğu, İngiltere'de aç kalan öğrenciler...
Avrupa'da yaşanan enflasyon krizi ülkeleri arka arkaya vurmaya başladı. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte oluşan enerji krizi de enflasyonun ateşini körüklerken, Polonya'da binlerce kişi kömür madeninde sıraya girdi. İngiltere'de ise hayat pahalılığı bütçeleri sarstı. Kantinde çalışan bir kadın her gün 10-15 çocuğun yiyecek için parasının yetişmediğini söyledi.
01.09.2022 12:37 - Son Güncelleme: 01.09.2022 12:46
YÜZLERCE KİŞİ KUYRUĞA GİRDİ
Kışı atlatabilmek için hazırlık yapan yüzlerce Polonyalı madenin önünde kömür alabilmek için sıraya girdi.
RUSYA GAZI KESTİ
Rusya, Ukrayna savaşı nedeniyle kendisine yaptırım uygulayan Avrupa ülkelerine gazı kesti.