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Rusya’dan Kuzey Akım hamlesi! Vanayı kapattı Avrupa donacak!

Ukrayna ve Rusya savaşı en çok Avrupa'yı etkiledi. Rusya Ukrayna'nın yanında tavır alan Avrupa'ya gaz kesintilerine devam ediyor. Gelen son dakika haberine göre, Rusya, Kuzey Akım Boru Hattı üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatını durdurdu. Fransa Enerji Bakanı Agnes Pannier-Runacher, France Inter radyosuna verdiği demeçte, "Rusya, gazı bir savaş silahı gibi kullanıyor." dedi. Elektrik fiyatları artarken, Fransa'da enerji tasarrufu için "duş almak yerine bölgesel temizlik" yapılması çağrıları artıyor.

31.08.2022 09:29 - Son Güncelleme: 31.08.2022 09:29
Rusya’dan Kuzey Akım hamlesi! Vanayı kapattı Avrupa donacak!

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş ile başlayan enerji krizi Avrupa'yı derinden etkilemeye devam ediyor.

Bu sabah itibari ile Rusya Kuzey Akım Boru Hattı üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatını durdurdu.

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Rusya’dan Kuzey Akım hamlesi! Vanayı kapattı Avrupa donacak!

AFP bu gelişmeyi 'acil' kodu ile abonelerine duyururken Rus TASS Haber Ajansı kesintinin planlı olduğunu ve 3 gün süreceğini yazdı.

Rusya’dan Kuzey Akım hamlesi! Vanayı kapattı Avrupa donacak!

Söz konusu habere göre, Gazprom daha önce Kuzey Akım üzerinden gaz pompalamanın 31 Ağustos Moskova saatiyle 04:00'ten 3 Eylül'de Moskova saatiyle 04:00'e kadar durdurulacağını bildirmişti.

Gazprom Export, Nisan ayında tedarik ettiği Doğal Gaz için ruble ile ödeme yapmayı reddeden GasTerra'ya doğal gaz akışının askıya alınacağını bildirmişti.

Rusya’dan Kuzey Akım hamlesi! Vanayı kapattı Avrupa donacak!

GasTerra ise ruble ödemeleri ile ilgili yaptığı açıklamada, Gazprom'un Rus doğal gazı için öngördüğü ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmeyeceğini belirtmişti.

Gazprom daha önce ruble ile ödeme yapmayı reddeden Finlandiya'ya da doğal gaz arzını kesmişti.

Rusya’dan Kuzey Akım hamlesi! Vanayı kapattı Avrupa donacak!

LİSTEDE HANGİ ÜLKELER VAR?

Putin'in imzaladığı kararname ile 'dost olmayan ülkeler' listesi geçtiğimiz haftalarda resmiyet kazanmıştı.

Rusya hükümetinin yayınladığı listede ABD, tüm AB ülkeleri yer aldı.

Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San Marino, Kuzey Makedonya'nın yanı sıra Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan da söz konusu listede yer aldı.

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