Rusya’dan Kuzey Akım hamlesi! Vanayı kapattı Avrupa donacak!
Ukrayna ve Rusya savaşı en çok Avrupa'yı etkiledi. Rusya Ukrayna'nın yanında tavır alan Avrupa'ya gaz kesintilerine devam ediyor. Gelen son dakika haberine göre, Rusya, Kuzey Akım Boru Hattı üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatını durdurdu. Fransa Enerji Bakanı Agnes Pannier-Runacher, France Inter radyosuna verdiği demeçte, "Rusya, gazı bir savaş silahı gibi kullanıyor." dedi. Elektrik fiyatları artarken, Fransa'da enerji tasarrufu için "duş almak yerine bölgesel temizlik" yapılması çağrıları artıyor.
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş ile başlayan enerji krizi Avrupa'yı derinden etkilemeye devam ediyor.
Bu sabah itibari ile Rusya Kuzey Akım Boru Hattı üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatını durdurdu.
Söz konusu habere göre, Gazprom daha önce Kuzey Akım üzerinden gaz pompalamanın 31 Ağustos Moskova saatiyle 04:00'ten 3 Eylül'de Moskova saatiyle 04:00'e kadar durdurulacağını bildirmişti.
Gazprom Export, Nisan ayında tedarik ettiği Doğal Gaz için ruble ile ödeme yapmayı reddeden GasTerra'ya doğal gaz akışının askıya alınacağını bildirmişti.
LİSTEDE HANGİ ÜLKELER VAR?
Putin'in imzaladığı kararname ile 'dost olmayan ülkeler' listesi geçtiğimiz haftalarda resmiyet kazanmıştı.
Rusya hükümetinin yayınladığı listede ABD, tüm AB ülkeleri yer aldı.
Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San Marino, Kuzey Makedonya'nın yanı sıra Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan da söz konusu listede yer aldı.