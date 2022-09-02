SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Türkiye Ekonomi Modelimiz sayesinde ihracat odaklı büyümeyle ekonomimizi daha güçlü kılıyoruz

Son dakika haberleri... Türkiye'nin ihracatı Ağustos ayında 250,8 milyar dolar seviyesine ulaşarak rekor tazeledi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de bu verilerle ilgili yaptığı açıklamada "Türkiye Ekonomi Modelimiz sayesinde, ihracat odaklı büyümeyle, ekonomimizi daha güçlü kılmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Ağustos ayında bir kez daha kırılan ihracatla ilgili açıklamaları şu şekilde:
Olumsuz küresel koşullar, zayıf dış talep ve ABD doları lehine gelişen parite etkisine rağmen ihracatımız artmaya devam ediyor.
TİM verilerine göre ihracatımız Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 oranında artmıştır. İhracattaki artış oranı, Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3 olarak gerçekleşmiştir.
Böylece, yıllıklandırılmış ihracatımız Ağustos ayı itibarıyla 250,8 milyar dolar seviyesine ulaşarak rekor tazelemiştir. Türkiye Ekonomi Modelimiz sayesinde, ihracat odaklı büyümeyle, ekonomimizi daha güçlü kılmaya devam ediyoruz.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Ağustos ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 13 artışla 21,3 milyar dolar oldu. Bu, bugüne kadar gerçekleşen en yüksek ağustos ayı ihracatı." dedi.
Bakan Muş, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin de katılımıyla Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği Toplantı Salonunda ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.
Muş, Gaziantep'in geçen yıl 10 milyar doları aşan ihracatla ülkenin en büyük 5. ihracatçısı olduğunu söyledi.
Salgın nedeniyle uygulanan genişleyici para politikalarıyla 9 trilyon dolara ulaşan ABD Merkez Bankası bilançosunun enflasyonla mücadele kapsamında küçülmeye başladığını ifade eden Muş, şöyle konuştu: "Küresel ekonominin de bu trendi takip etmesi ve küresel büyümenin önümüzdeki dönemde ciddi şekilde yavaşlaması beklenmektedir. Nitekim, ağustos ayı öncü göstergeleri son iki çeyrektir küçülen ABD'nin yanı sıra özellikle Avrupa'da beklentilerin de üzerinde bir yavaşlamaya işaret etmektedir. PMI verileri, Avro Bölgesi için son 18 ayın en düşük seviyesine gerilemiştir. Alman Merkez Bankası ağustos ayında yayımladığı raporda Almanya'da bir resesyon olasılığının giderek arttığını ve enflasyonun artmaya devam edeceğini belirtmiştir. Avrupa genelinde enerji dar boğazı yaşanırken, Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya ve İtalya gibi ülkemizin en büyük ihracat pazarlarında resesyon ihtimali güçlenmektedir. Öte yandan, Ukrayna'da devam eden savaş ve Tayvan'da artan gerilim küresel ekonomi için önemli riskler barındırmaktadır."
Küresel gıda krizinin çözümüne yönelik kritik adım olan ve İstanbul'daki Koordinasyon Merkezi'nden yönetilen Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında bugüne kadar 1 milyon ton gıdanın küresel piyasalara güvenli bir şekilde girdiğine değinen Muş, "Ukrayna'da gerçekleştirilen üçlü zirvede Sayın Cumhurbaşkanımız ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin huzurunda, Ukrayna'nın savaş nedeniyle tahrip olan altyapısının yeniden inşası amacıyla bir anlaşma imzalanmıştır. Bu kapsamda oluşturulacak Görev Gücü, yollar, köprüler, su ve elektrik altyapısı, hastane ve okul gibi tesislerin yeniden inşasını koordine edecektir." diye konuştu.
Küresel ekonomide yaşanan olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisinin daha da güçlenerek büyümeye devam edeceğini aktaran Muş, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ülkemiz 2022 yılının ilk çeyreğinde olduğu gibi, ikinci çeyrekte de büyüme ivmesini sürdürerek yüzde 7,6 oranında büyümüştür. Mal ve hizmet ihracatımızda yaşanan yüzde16,4 oranındaki artışla ihracatın büyümeye katkısı 3,9 puan olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen yüksek oranlı büyümenin yarısından fazlası (yüzde 51'i) mal ve hizmet ihracatından kaynaklanmış olup ihracat büyümenin itici gücü olmaya devam etmiştir. Net ihracatın büyümeye katkısı ise 2,7 puan olmuştur. Böylelikle ülkemiz, ekonomik büyümesini kesintisiz 8 çeyrek boyunca devam ettirerek bu alanda bir kez daha dünyadan pozitif bir şekilde ayrışmıştır."