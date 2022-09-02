SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Türkiye Ekonomi Modelimiz sayesinde ihracat odaklı büyümeyle ekonomimizi daha güçlü kılıyoruz

Son dakika haberleri... Türkiye'nin ihracatı Ağustos ayında 250,8 milyar dolar seviyesine ulaşarak rekor tazeledi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de bu verilerle ilgili yaptığı açıklamada "Türkiye Ekonomi Modelimiz sayesinde, ihracat odaklı büyümeyle, ekonomimizi daha güçlü kılmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Ağustos ayında bir kez daha kırılan ihracatla ilgili açıklamaları şu şekilde:

Olumsuz küresel koşullar, zayıf dış talep ve ABD doları lehine gelişen parite etkisine rağmen ihracatımız artmaya devam ediyor.

TİM verilerine göre ihracatımız Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 oranında artmıştır. İhracattaki artış oranı, Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3 olarak gerçekleşmiştir.

Böylece, yıllıklandırılmış ihracatımız Ağustos ayı itibarıyla 250,8 milyar dolar seviyesine ulaşarak rekor tazelemiştir. Türkiye Ekonomi Modelimiz sayesinde, ihracat odaklı büyümeyle, ekonomimizi daha güçlü kılmaya devam ediyoruz.