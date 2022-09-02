G7 ülkelerinden Rus petrolüne tavan fiyat

G7 maliye bakanlarından Rus petrolüne fiyat sınırı uygulanmasında anlaştılar.

Rusya'nın gelirlerini azaltmayı ve enerji fiyatlarındaki artışın önüne geçmeyi hedefleyen bu karara ilişkin açıklama yapan İngiltere Maliye Bakanı Zahawi, "Putin'in bu savaşı petrol ihracatı ile fonlama kapasitesini azaltacağız" diye konuştu.

G7 toplantısının ardından yayınlanan bildiride, "Tüm ülkeleri fiyat sınırı konusunda girdi sağlamaya ve önemli tedbirler uygulamaya çağırıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, fiat sınırının bir dizi teknik girdi temel alınarak belirleneceği ifade edilirken, fiyat seviyesinin gerektiğinde revize edileceği de vurgulandı.

Japonya Maliye Bakanı Suzuki de, G7'nin kararlaştırdığı petrol fiyat sınırını hızlı şekilde uygulamaları gerektiğini belirtti.