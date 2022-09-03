SON DAKİKA: THY personeline net 20 bin lira ikramiye verilecek! Lufthansa da pilotlar greve gitmişti

Üstün attığı tweette "Değerli yardımcı destek personeli arkadaşlarımız: Çabanız ve katkınız için teşekkür ediyor 7 Eylül'de 20 Bin TL net ikramiyenin sizlere takdim edileceğinin müjdesini vermek istiyorum. Biz 65 bin kişilik güçlü bir aileyiz, birlikte yükselmeye devam edeceğiz" dedi.