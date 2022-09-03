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    • Ekonomi
    • 03.09.2022 15:39
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    • 03.09.2022 15:49
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    SON DAKİKA: THY personeline net 20 bin lira ikramiye verilecek! Lufthansa da pilotlar greve gitmişti

    Son dakika haberleri... Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, THY yardımcı destek personellerine 7 Eylül'de 20 bin lira net ikramiye verileceğini söyledi. Almanya'da ise Alman hava yolu Lufthansa da pilotlar maaşları nedeniyle dün greve gitmişlerdi.

    THY’den çalışanlarına 20 bin lira ikramiye

    Türk Hava Yolları personeline ikramiye dağıtma kararı aldı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada personele 7 Eylül'de 20 bin lira net ikramiye verileceğini söyledi.

    Üstün attığı tweette "Değerli yardımcı destek personeli arkadaşlarımız: Çabanız ve katkınız için teşekkür ediyor 7 Eylül'de 20 Bin TL net ikramiyenin sizlere takdim edileceğinin müjdesini vermek istiyorum. Biz 65 bin kişilik güçlü bir aileyiz, birlikte yükselmeye devam edeceğiz" dedi.

    Alman pilot sendikası Vereinigung Cockpit (VC) tarafından yapılan açıklamada, Avrupa'nın en büyük hava yolu şirketlerinden olan Lufthansa pilotları için "maaşların iyileştirilmesi" görüşmelerinin sonuçsuz kaldığını ve pilotlara grev çağrısında bulunulduğu belirtildi.

        İş bırakma eyleminin 2 Eylül günü saat 00.01 ve 23.59 arasında gerçekleşeceği aktarılan açıklamada, greve Lufthansa'nın kargo bölümüne çalışan pilotların da katılacağı vurgulandı.

        Yenilen müzakerelerin sonuçsuz kaldığı bildirilen açıklamada, şirket yönetiminin iş uyuşmazlıklarını önlemek için önemli ölçüde geliştirilmiş bir teklif sunması gerektiği vurgulandı.

        VC, söz konusu grev girişimiyle Lufthansa'nın pilotlarına ödenen ücretlerin iyileştirilmesi için bir düzenleme hedefliyor.

            Sendika, bu yıl için yüzde 5,5'lik bir ücret artışı, gelecek yıldan itibaren de ücretlerin otomatik olarak enflasyon seviyesine uyarlanmasını talep ediyor.

            Salgın döneminde durma noktasına gelmesinin ardından keskin bir toparlanma yaşayan Alman hava yolu sektörü, personel sıkıntısı ve grevlerle karşı karşıya bulunması dikkati çekiyor.

            Ülkede özellikle yaz tatilinin başlamasıyla birçok havalimanında personel eksikliği nedeniyle uzun kuyruklar oluşmuştu.

                Çok sayıda uçak seferi iptal edilmiş veya seferin gecikmesinden ötürü yolcular gidecekleri yerlere geç ulaşmıştı.

                Bu kuyruklar, gecikmeler ve iptaller Kovid-19 karantinalarından sonra seyahat etmek isteyen tatilcileri hayal kırıklığına uğratmıştı.

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                THY’den çalışanlarına 20 bin lira ikramiye
                Haberler Ekonomi SON DAKİKA: THY personeline net 20 bin lira ikramiye verilecek! Lufthansa da pilotlar greve gitmişti
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