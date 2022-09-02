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    Sağlık kuruluşlarında toplanan kişisel sağlık bilgileri siber saldırı altında!

    Siber saldırganların çalıntı kredi kartı bilgilerini 2, sağlık verilerini 363 dolara sattığını belirten uzmanlar, ‘Bilgilerinizi koruyun’ uyarısı yaptı!aykon Bilişim'in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, hackerların elde ettiği verilerle neler yapabildiğini şöyle sıraladı.

    Kart bilgileri 2 dolar!

    Sağlık kuruluşları tarafından toplanan kişisel sağlık bilgileri giderek daha fazla siber saldırıların hedefi haline geliyor. Öyle ki; kredi kartı bilgileri ve kişisel veriler karaborsada 2 dolara satılıyorken, sağlık verileri 363 dolara kadar satılabiliyor. Laykon Bilişim'in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, hackerların elde ettiği verilerle neler yapabildiğini şöyle sıraladı:



    NELER YAPILIYOR?
    Sağlık verileri ile kişilere şantaj yapabiliyor.
    Sahte sigorta talepleri oluşturabiliyor.
    Verileri tıbbi bakım almak için kendi adına kullanabiliyor.
    Yasadışı reçeteler için satabiliyor.
    Verilerini çaldığı kişilerin sağlık sigortasından yararlanabiliyor.
    Vatandaşlar almadıkları sağlık hizmetleri karşısında yüklü faturalarla karşılaşabiliyor.
    Hasta vatandaşlar tuzağa düşebiliyor.



    HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI?
    Şüpheli bağlantılara dikkat edin.
    Güçlü parolalar kullanın.
    Kullanmadığınız hesapları silin.
    Dijital kimlik koruması kullanın.
    Şüpheli iletişim taleplerine cevap vermeyin.



        VERİSİ ÇALINAN NE YAPMALI?
        Panik yapmadan hangi bilgilerinize erişildiğini bulun.
        Veri ihlaline uğrayan kurum hangi kişisel bilgilere ne kadar erişildiğini açıkladığında, bunu dikkatle takip edin.

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        Haberler Ekonomi Sağlık kuruluşlarında toplanan kişisel sağlık bilgileri siber saldırı altında!
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