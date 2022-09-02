Sağlık kuruluşlarında toplanan kişisel sağlık bilgileri siber saldırı altında!

Sağlık kuruluşları tarafından toplanan kişisel sağlık bilgileri giderek daha fazla siber saldırıların hedefi haline geliyor. Öyle ki; kredi kartı bilgileri ve kişisel veriler karaborsada 2 dolara satılıyorken, sağlık verileri 363 dolara kadar satılabiliyor. Laykon Bilişim'in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, hackerların elde ettiği verilerle neler yapabildiğini şöyle sıraladı: