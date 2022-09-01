Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Yargıtay'dan emsal karar! Müdüre fazla mesai şoku | Ekonomi haberleri...

    Müdüre fazla mesai şoku.Yargıtay, ‘Müdür ya da üst seviyede yönetici olan çalışanlara fazla mesai ücreti ödenemez’ dedi. İşte sizler için derleğimiz 1 Eylül TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Müdüre fazla mesai şoku

    Özel bir bankada şube müdürü olarak çalışan yönetici, fazla mesai ücreti almadığını, hak etmiş olduğu prim ödemelerinin yapılmadığını iddia ederek iş sözleşmesini tek taraflı feshetti. Haklarının ve alacaklarının ödenmediğini öne süren müdür, soluğu iş mahkemesinde aldı. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmederken, davalı bankanın kararı temyiz etmesi üzerine devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. '

    ALMA HAKKI YOK'
    Oy birliği ile alınan kararda; işyerinde üst düzey yönetici konumda çalışan işçinin; görev ve sorumluluklarının gerektirdiği ücretinin ödenmesi durumunda, ayrıca fazla çalışma ücretine hak kazanamayacağı vurgulandı. Mahkeme, kararında, en üst düzey yönetici sıfatıyla çalışan ve çalışma düzenini belirleyecek konumda olan yöneticinin fazla mesai ücreti alamayacağına dikkat çekti.



    AVRUPA'DA ENFLASYON REKORU
    Hollanda'da Temmuz ayında yüzde 11.6 olan aylık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarının artması ile Ağustos'ta yüzde 13.6'ya yükselerek rekorunu yeniledi. Hollanda'da enflasyon geçen yılın Ağustos ayında ise yüzde 2.7 düzeyindeydi. Almanya'da da Temmuz'da yüzde 7.5 olan yıllık enflasyon, Ağustos'ta yüzde 7.9'a çıkarak 1974'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Belçika'da ise enflasyon Ağustos'ta yüzde 9.94 ile 1976 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı.



    20 BİN ÖĞRETMEN ATANIYOR
    20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yerleştirme sonuçları belli oluyor. Atama için sözlü sınavlar 1-13 Ağustos'ta gerçekleştirilirken, sonuçları ise 16 Ağustos'ta duyurulmuştu. Atama tercihleri 27 Ağustos'ta başlarken, dün sona erdi. Atama sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor. Toplam 39 alanda öğretmen alınacak. Okul öncesi öğretmenlik için 7 bin 503 kadro ayrılırken, 2 bin 223 kadroyla sınıf öğretmenliği, bin 250 kadroyla özel eğitim takip ediyor.



        2 BİN 500 DOKTOR KAMUYA GEÇİYOR
        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktor, uzman doktor ve diş doktorlarının atama kurası için talep toplama sürecinde başvuru sayısının 2 bin 500'ü geçtiğini açıkladı. Bakan Koca, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 3. dönem atama kurası ile Sağlık Bakanlığı'nda görev almak isteyen doktor, uzman doktor ve uzman diş doktorları için talep alımının "http:// pbs.saglik.gov.tr" adresi üzerinden başladığını ve sayının sadece 1 gün içinde 2 bini geçtiğini duyurduğu tweeti alıntılayarak, "An itibarıyla 2 bin 500'ü geçtik" ifadesini kullandı.



        41.500 TL PROMOSYON
        Bankalar, personel maaş promosyonlarında yarışırken, Eskişehir'de düzenlenen ihalelerde maaş promosyonları Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) için 31 bin 100 ve Anadolu Üniversitesi için ise Türkiye rekoru olan 41 bin 500 lira olarak belirlendi. ESOGÜ'de 3 yıllık yaklaşık 3 bin 400 personeli ilgilendiren promosyon Ocak 2023'te tek seferde ödenecek. Anadolu Üniversitesi'ndeki 41 bin 500 liralık promosyondan ise 5 bin 500 çalışanın tamamı faydalanacak. Promosyon 3 yıllık anlaşma çerçevesinde ödenecek.



        1100 PİLOT ARANIYOR
        Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, bünyelerine bin 100 pilot katacaklarını söyledi. Bu yıl filoya yeni uçaklar eklendiğini, bunun neticesinde de pilot alımına devam ettiklerini aktaran Bolat, "Gelecek dönem için pilot alımı ilanlarımızı yayınladık. Bu ilanlarla tecrübesiz pilotlarımıza da şirketimizin kapılarını açtık. 700'e yakın pilot istihdamı planlıyoruz. Eğitimle ilgili programlarımızı hazırladık, kısa süre içerisinde bu pilotlarımızı eğiteceğiz ve inşallah Mayıs ayında yeni pilotlarımız uçmaya başlayacak" diye konuştu. Bolat, kendi akademilerinde yetişen 400 pilot olduğunu ifade ederek, "Pilot sayımızı yaklaşık yüzde 20 oranında artırıyoruz. Alacağımız bin 100 pilotla artan yolcu talebine yanıt verirken, ekiplerimizin yoğunluğunu en az yüzde 10-15 oranında azaltmayı öngörüyoruz" dedi.



            AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE
            İstanbul Havalimanı, 24-30 Ağustos döneminde günlük ortalama bin 310 uçuşla Avrupa'da ilk sırada yer aldı. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) raporuna göre, Avrupa'daki birçok havalimanı 2019 yılı uçuş performansının çok gerisinde kalırken, İstanbul Havalimanı uçuşlarını yüzde 2 artırdı. Haftalık performansta İstanbul Havalimanı'nı Paris Charles de Gaulle, Amsterdam, Frankfurt ve London Heathrow takip etti. Antalya Havalimanı ise bu dönemde günlük 944 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 7'inci havalimanı olarak yer aldı.



            YENİLENEBİLİR ENERJIDE TEMMUZ REKORU
            Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Temmuz'da rüzgardan ve güneşten elektrik üretiminde rekor kırıldığını bildirdi. Dönmez, yaptığı paylaşımda, "Temmuz, rekorların ayı oldu. Güneşten 2 milyar 7 milyon kilovatsaat, rüzgardan 4 milyar 237 milyon kilovatsaat elektrik üretim rekoru kırıldı. Temmuz'da rüzgar ve güneşten üretilen elektrik miktarı toplam üretimin ilk defa yüzde 21.6'sını oluşturdu" dedi.



            İKİNCİ EL OTOMOBİLDE İNDİRİM GÖRÜNDÜ
            6 ay ve 6 bin km düzenlemesi, piyasaya olumlu yansımaya başladı. Galericiler, ikinci el otomobil piyasasında gerçek alıcıların kaldığını belirtirken, bu süreç devam ederse fiyatların daha da düşeceğini söyledi. Oto galerici Yılmaz Kebapçı, "Araçlara talep olmamaya devam ederse indirim devam eder. Yaklaşık yüzde 5 ve 10 arası indirim olur" diye konuştu.



                DÜNYADA BİR İLK
                Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'in ikinci gününde, Pilot Murat Özpala ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın ikinci pilotluğundaki Hürkuş, Akıncı ile Samsun semalarında kol uçuşu yaptı. Test uçuşu sonrası açıklama yapan Selçuk Bayraktar, "Dünyada Türk mühendislerinin tasarladığı biri insanlı biri insansız uçakla ilk defa kol halinde bir kalkış oldu. Havacılık tarihi açısından da bir ilk yaşandı" dedi. T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'de etkinlikler, 4 Eylül'e kadar sürecek.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Kılıçdaroğlu bir daha FETÖ’cülere selam çaktı!
                Haberler Ekonomi Yargıtay'dan emsal karar! Müdüre fazla mesai şoku | Ekonomi haberleri...
                    SON DAKİKA