Yargıtay'dan emsal karar! Müdüre fazla mesai şoku | Ekonomi haberleri...





1100 PİLOT ARANIYOR

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, bünyelerine bin 100 pilot katacaklarını söyledi. Bu yıl filoya yeni uçaklar eklendiğini, bunun neticesinde de pilot alımına devam ettiklerini aktaran Bolat, "Gelecek dönem için pilot alımı ilanlarımızı yayınladık. Bu ilanlarla tecrübesiz pilotlarımıza da şirketimizin kapılarını açtık. 700'e yakın pilot istihdamı planlıyoruz. Eğitimle ilgili programlarımızı hazırladık, kısa süre içerisinde bu pilotlarımızı eğiteceğiz ve inşallah Mayıs ayında yeni pilotlarımız uçmaya başlayacak" diye konuştu. Bolat, kendi akademilerinde yetişen 400 pilot olduğunu ifade ederek, "Pilot sayımızı yaklaşık yüzde 20 oranında artırıyoruz. Alacağımız bin 100 pilotla artan yolcu talebine yanıt verirken, ekiplerimizin yoğunluğunu en az yüzde 10-15 oranında azaltmayı öngörüyoruz" dedi.