Yargıtay'dan emsal karar! Müdüre fazla mesai şoku | Ekonomi haberleri...

Özel bir bankada şube müdürü olarak çalışan yönetici, fazla mesai ücreti almadığını, hak etmiş olduğu prim ödemelerinin yapılmadığını iddia ederek iş sözleşmesini tek taraflı feshetti. Haklarının ve alacaklarının ödenmediğini öne süren müdür, soluğu iş mahkemesinde aldı. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmederken, davalı bankanın kararı temyiz etmesi üzerine devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. '
ALMA HAKKI YOK'
Oy birliği ile alınan kararda; işyerinde üst düzey yönetici konumda çalışan işçinin; görev ve sorumluluklarının gerektirdiği ücretinin ödenmesi durumunda, ayrıca fazla çalışma ücretine hak kazanamayacağı vurgulandı. Mahkeme, kararında, en üst düzey yönetici sıfatıyla çalışan ve çalışma düzenini belirleyecek konumda olan yöneticinin fazla mesai ücreti alamayacağına dikkat çekti.
AVRUPA'DA ENFLASYON REKORU
Hollanda'da Temmuz ayında yüzde 11.6 olan aylık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarının artması ile Ağustos'ta yüzde 13.6'ya yükselerek rekorunu yeniledi. Hollanda'da enflasyon geçen yılın Ağustos ayında ise yüzde 2.7 düzeyindeydi. Almanya'da da Temmuz'da yüzde 7.5 olan yıllık enflasyon, Ağustos'ta yüzde 7.9'a çıkarak 1974'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Belçika'da ise enflasyon Ağustos'ta yüzde 9.94 ile 1976 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı.
20 BİN ÖĞRETMEN ATANIYOR
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yerleştirme sonuçları belli oluyor. Atama için sözlü sınavlar 1-13 Ağustos'ta gerçekleştirilirken, sonuçları ise 16 Ağustos'ta duyurulmuştu. Atama tercihleri 27 Ağustos'ta başlarken, dün sona erdi. Atama sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor. Toplam 39 alanda öğretmen alınacak. Okul öncesi öğretmenlik için 7 bin 503 kadro ayrılırken, 2 bin 223 kadroyla sınıf öğretmenliği, bin 250 kadroyla özel eğitim takip ediyor.