Emeklilerin bankalardan aldıkları promosyon miktarları her geçen gün artıyor. Özel bankalar arasında başlayan promosyon yarışı ile rekabet sonrasında rakam 10 bin liraya kadar çıktı. Özel bankalar bazı şartlar öne sürerek emeklilere yüksek promosyon ödüyor. Bu şartlar arasında emekli müşteri getirmek, kredi kullanmak, kredi kartı almak gibi maddeler bulunuyor. Bu yüzden uzmanlar bankaların yüksek promosyonunu almak isteyen emeklilerin şartları iyi okumalarını öneriyor.
ESKİ RAKAM DEĞİŞEBİLİR
Ancak daha önce bankalarla anlaşma yapan emekliler isterlerse yeni promosyonu almak için banka değiştirebiliyor. İsterlerse aynı banka ile ya da başka banka ile anlaşma yapılabiliyor. Bunun için kalan süre kadar promosyonu geri vermek gerekiyor. Örneğin üç yıl için 1500 TL promosyon alan bir emeklinin süresinin bitmesine 1 yıl kalmışsa 500 TL promosyonu geri ödeyerek başka bankaya geçebiliyor. Bu hakkı kullanmak isteyen emeklilere bankaların zorluk çıkarttığı şikayetleri de yer alıyor. Bu durumlarda emeklilerin Tüketici Hakem heyetlerine başvurmaları öneriliyor. Banka değiştirmek için e-devletten işlem yapmak yeterli oluyor. Burada banka ve şube seçilebiliyor.
- Ekonomi
- 29.08.2022 Gazete
Emekliye banka değiştirme hakkı! Promosyon yarışı kızıştı rakamlar 10 bin TL'ye çıktı
Emeklilerin banka promosyonlarında yarış kızıştı, rakam 10 bin liraya kadar çıktı. Süresi bitmeyen emekliler de banka değiştirme hakkına sahip. İşte tüm detaylar...
Emeklilerin bankalardan aldıkları promosyon miktarları her geçen gün artıyor. Özel bankalar arasında başlayan promosyon yarışı ile rekabet sonrasında rakam 10 bin liraya kadar çıktı. Özel bankalar bazı şartlar öne sürerek emeklilere yüksek promosyon ödüyor. Bu şartlar arasında emekli müşteri getirmek, kredi kullanmak, kredi kartı almak gibi maddeler bulunuyor. Bu yüzden uzmanlar bankaların yüksek promosyonunu almak isteyen emeklilerin şartları iyi okumalarını öneriyor.