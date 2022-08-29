Emekliye banka değiştirme hakkı! Promosyon yarışı kızıştı rakamlar 10 bin TL'ye çıktı

Emeklilerin bankalardan aldıkları promosyon miktarları her geçen gün artıyor. Özel bankalar arasında başlayan promosyon yarışı ile rekabet sonrasında rakam 10 bin liraya kadar çıktı. Özel bankalar bazı şartlar öne sürerek emeklilere yüksek promosyon ödüyor. Bu şartlar arasında emekli müşteri getirmek, kredi kullanmak, kredi kartı almak gibi maddeler bulunuyor. Bu yüzden uzmanlar bankaların yüksek promosyonunu almak isteyen emeklilerin şartları iyi okumalarını öneriyor.



ESKİ RAKAM DEĞİŞEBİLİR

Ancak daha önce bankalarla anlaşma yapan emekliler isterlerse yeni promosyonu almak için banka değiştirebiliyor. İsterlerse aynı banka ile ya da başka banka ile anlaşma yapılabiliyor. Bunun için kalan süre kadar promosyonu geri vermek gerekiyor. Örneğin üç yıl için 1500 TL promosyon alan bir emeklinin süresinin bitmesine 1 yıl kalmışsa 500 TL promosyonu geri ödeyerek başka bankaya geçebiliyor. Bu hakkı kullanmak isteyen emeklilere bankaların zorluk çıkarttığı şikayetleri de yer alıyor. Bu durumlarda emeklilerin Tüketici Hakem heyetlerine başvurmaları öneriliyor. Banka değiştirmek için e-devletten işlem yapmak yeterli oluyor. Burada banka ve şube seçilebiliyor.

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