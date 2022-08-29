Borsa İstanbul'dan kapanış rekoru: Tüm zamanların en yükseği!

Her fırsatta ekonomi yönetimi üzerinden hükümeti hedef alan muhaliflerin söylemlerinin aksine rekor üstüne rekor haberleri gelmeye devam ediyor.
TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK GÜNLÜK KAPANIŞI
Son olarak Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,60 kazançla 3.164,96 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,86 puan artarken, toplam işlem hacmi 63,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,14, holding endeksi yüzde 0,41 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,32 ile kimya, petrol, plastik, en çok kaybettiren ise yüzde 3,09 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,60 kazançla 3.164,96 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.
Analistler, küresel çapta artan resesyon riskine karşın, Powell başta olmak üzere merkez bankaları yetkililerinin verdiği "şahin" mesajların ardından küresel pay piyasalarında negatif bir seyir izlendiğini söyledi.