Borsa İstanbul'dan kapanış rekoru: Tüm zamanların en yükseği!

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,86 puan artarken, toplam işlem hacmi 63,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,14, holding endeksi yüzde 0,41 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,32 ile kimya, petrol, plastik, en çok kaybettiren ise yüzde 3,09 ile finansal kiralama, faktoring oldu.