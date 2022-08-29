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    • Ekonomi
    • 29.08.2022 18:52
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    • 29.08.2022 18:52
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    Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında toplanacak

    Son dakika haberi! Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yarın (30 Ağustos) gerçekleştirilecek.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Külliye’de kritik toplantı!

    Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yarın (30 Ağustos) gerçekleştirilecek.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek toplantıya, kurul üyesi bakanlar ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katılacak.

    Küresel ekonomideki eğilimler ve yurt içindeki ekonomik-finansal gelişmeler bağlamında mevcut görünüm ile gelecek dönem beklentilerinin değerlendirileceği toplantıda, yakın zamanda tamamlanarak açıklanması hedeflenen Orta Vadeli Program'ın (2023-2025) hazırlık süreci üzerinde de durulması bekleniyor.

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