1915 Çanakkale Köprüsü'nün ortakları dünyanın en iyileri arasında

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) idaresinde Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşaatını planlanandan 1,5 yıl önce, 4 yıl gibi bir sürede bitiren ortak girişimin üyeleri, alanlarında dünyanın en iyi şirketleri arasında gösterildi.