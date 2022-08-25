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    • Ekonomi
    • 25.08.2022 18:42
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    • 25.08.2022 18:42
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    Son dakika: Borsa İstanbul'dan 3.136,77 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışı

    Borsa İstanbul rekora doymuyor... BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,50 kazançla 3.136,77 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve piyasalarda son durum...

    Borsadan kapanış rekoru

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 76,47 puan artarken, toplam işlem hacmi 71,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

    Bankacılık endeksi yüzde 7,36, holding endeksi yüzde 2,16 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, tek kaybettiren ise yüzde 1,44 ile spor oldu.



    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,50 kazançla 3.136,77 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

    ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,6 ile beklenenden az daraldı. Piyasa beklentisi ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 0,8 küçülmesi yönündeydi.



    Analistler, enflasyon ve resesyon ikilemi arasında kalan yatırımcıların merkez bankalarının aksiyonlarına ilişkin daha fazla netlik beklediğini belirterek, piyasaların Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'ndan gelecek haber akışına odaklandığını söyledi.

    Dünyanın dört bir yanından akademisyenler, merkez bankacıları ve piyasa katılımcılarının yer aldığı Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumunda ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell da yarın bir konuşma yapacak.

    Yarın veri gündeminde yurt içinin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de toptan stoklar, kişisel gelirler, kişisel harcamalar ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, Japonya'da enflasyonun öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.150 seviyesinin direnç, 3.050 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

    ALTININ ONSU 1.756,2 DOLAR
    Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.756,2 dolardan işlem görüyor.

    Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,98 artışla 1 milyon 30 bin liradan tamamladı.



        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,1339 lira, satışta 18,2066 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,1049 lira, satışta 18,1775 lira olarak belirlemişti.

        Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,47'den, bileşik getirisi de yüzde 15,00'dan gerçekleşti.



        Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9970, sterlin/dolar paritesi 1,1820, dolar/yen paritesi de 136,7 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,8 azalışla 100,1 dolardan işlem görüyor.
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        Haberler Ekonomi Son dakika: Borsa İstanbul'dan 3.136,77 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışı
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