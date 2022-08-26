SON DAKİKA: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Ordu ve Ünye'de birer kuyu kazacağız





"ORDU'NUN 2 NOKTASINDA DOĞALGAZ KEŞFİ İÇİN KUYU AÇILACAK"

"Biliyorsunuz Türkiye Petrolleri, Karadeniz'deki arama ve üretim faaliyetlerine devam ediyor. Sakarya gaz sahası ve Amasra sahamızda da inşallah çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor" diyen Bakan Dönmez, "Daha önce de açıkladığımız gibi 2023 yılının ilk çeyreğinde o gazı vatandaşımızla buluşturmak istiyoruz. Karadeniz'in batıdan doğuya aranması ve araştırılması gereken birçok noktası var. Bir taraftan da sismik çalışmaları başlattık. İçinde bulunduğumuz Ordu'nun sahil kesiminden başlayarak, deniz yetki alanımıza kadar olan bölgede sismik çalışmalarımız yaptık, devam eden çalışmalarımız var, şuanda Barbaros Hayrettin Paşa Gemisi sismiklerine devam ediyor. Daha önce yapılmış olan sismiklerden el ettiğimiz verileri değerlendirdik; Ordu'da ve Ünye'de birer kuyu planlıyoruz, keşif amaçlı. Onu da programa aldık" ifadelerine yer verdi.

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