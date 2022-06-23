Avrupa'da enerji krizi tırmanıyor! Doğalgaz fiyatı 2 haftada yüzde 60 arttı

Rus enerji şirketi Gazprom, 14 Haziran'da yaptığı açıklamada, Kuzey Akım hattı üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatının 167 milyon metreküpten 100 milyon metreküpe düşürüldüğünü bildirmişti. Gazprom ayrıca, 16 Haziran itibarıyla hat üzerinden günlük 67 milyon metreküpe kadar doğal gaz sağlanabileceğini duyurmuştu.

Şirketten daha önce yapılan açıklamada ise Yamal-Avrupa üzerinden sevkiyatların durdurulduğu, Ukrayna üzerinden sevkiyatların da yaklaşık yarı yarıya düştüğü belirtilmişti.