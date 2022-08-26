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    • Ekonomi
    • 26.08.2022 09:28
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    • 26.08.2022 09:28
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    Opel'den flaş karar! Corsa ve Crossland'ın üretimini durdurdu

    Son dakika haberine göre otomobil üretiminde çip krizi sürüyor. Dünyanın en büyük otomotiv devlerinden Opel, İspanya'da bulunan fabrikasında çip sıkıntısı nedeniyle Corsa ve Crossland modellerinin üretimini durdurma kararı aldı.

    Otomotiv devinden flaş karar! Üretimi durdurdu

    Çip krizi sıkıntısı otomotiv üreticilerini zora sokmaya devam ediyor. Ukrayna-Rusya savaşının da etkisiyle başlayan otomotiv üretimini tehdit eden hammadde yoklukları, hem dünya genelindeki hem de Türkiye'deki otomotiv endüstrisini derinden etkiliyor.

    OPEL FABRİKASINDA ÜRETİME ARA
    İşçi sendikası CCOO, Stellantis'in İspanya'nın kuzeyindeki Zaragoza'daki Opel otomobil fabrikasını çip sıkıntısı nedeniyle beş vardiya boyunca durdurduğunu açıkladı.

    Reuters'te yer alan habere göre, tesiste Perşembe akşamından itibaren araç üretimi askıya alınacak ve Pazartesi günü üretime yeniden devam edilecek.

    Stellantis'in Fransa'daki Sochaux otomobil fabrikasındaki otomobil üretimi de aynı nedenle Perşembe günü askıya alındı.

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