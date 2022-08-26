Tüm gözler saat 17.00'de! Piyasalar Fed Başkanı Jerome Powell'dan gelecek haberi bekliyor

Avrupa'da enerji krizi gündemin odağındaki yerini korurken, Hollanda'da eylül vadeli doğal gaz fiyatları 316 avroyu test etti. Artan fiyatlar nedeniyle önde gelen bazı şirketler, geleceğe dönük projeksiyon yapamamaları nedeniyle üretimi kısarak kapasiteyi düşürme kararı almaya başladı. Dün açıklanan Almanya'da Ifo İş Ortamı Güven Endeksi de ağustosta 88,5 puanla Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerileyerek, iş ortamında bozulmanın sürdüğünü teyit etti. Öte yandan Almanya ekonomisi, ikinci çeyrekte yüzde 0,1 büyüdü.

Bu gelişmelerle dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,39 yükselirken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 geriledi. Avro/dolar paritesi, dün yüzde 1'in üzerini test etmesine karşın bu seviyelerde kalıcı olamadı ve yeniden 0,9960 seviyesine geri çekildi.

Asya tarafında geçen haftadan bu yana Çin Merkez Bankası'nın attığı politika adımlarının mali teşvik paketi ile desteklenmesi yatırımcı risk iştahını artırırken, bugün New York borsasına kote şirketlere ilişkin çıkan haberlerle bölge borsalarında pozitif hava devam etti. Japonya'da açıklanan veriler ülkede enflasyonun ağustosta önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 2,9'a yükseldiğini ortaya koydu. Ülkede yüzde 2'lik hedefin üzerine çıkan enflasyona karşın aşırı gevşek para politikasının sürdürülmesi beklenirken, Japonya Merkez Bankası yetkilileri de faiz artırma gibi bir rekabete katılmanın zamanı olmadığını belirtti.