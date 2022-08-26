Tüm gözler saat 17.00'de! Piyasalar Fed Başkanı Jerome Powell'dan gelecek haberi bekliyor

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşma öncesi, ABD ile Çin'in New York borsasına kote şirketlerin denetimi konusunda anlaşmaya yakın olduğu haberleriyle dalgalı bir seyir izleniyor.
Çin ile ABD'nin, Amerikalı regülatörlerin New York borsasına kote Çin şirketlerini denetlemesi konusunda anlaşmaya yakın olduğu haberleri, dün mali teşvik paketi duyurusuyla Asya borsalarında oluşan pozitif havanın bugüne taşınmasını sağladı. Anlaşmanın gerçekleşmesinin, birçok Çinli şirketin Amerikan borsasından çıkarılması tehdidini önleyebileceği belirtiliyor.
Buna karşın Fed Başkanı Powell'ın gelecek dönem para politikalarına ilişkin Jackson Hole'da yapacağı değerlendirmeler öncesi ABD ve Avrupa'da endeks vadeli işlem kontratları satıcılı seyrediyor.
Powell'ın bugün yapacağı konuşmada, enflasyonla mücadele konusunda taahhüdü yinelemesi beklenirken, satır aralarında verilecek mesajların tonunun fiyatlamalara yön vermesi bekleniyor. Para piyasası fiyatlamalarında, hafta başında yüzde 50'lere kadar inen Fed'in eylül ayında 75 baz puanlık faiz artırım ihtimali, halihazırda yüzde 61,5'e yükselmiş durumda...
Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ise bankanın gelecek ayki toplantısına yönelik belirsizlikleri gündemde tuttu. Kansas City Fed Başkanı Esther George, bankanın gelecek ay faiz oranını ne kadar artıracağını tahmin etmek için çok erken olduğunu, enflasyon ve iş gücü piyasasına ilişkin önemli verilerin henüz gelmediğini söyledi.