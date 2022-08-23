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    Poliçenin detaylarına dikkat! Aracımız evimiz veya sağlığımız sunulan ürünlerde fiyattan çok teminatlar önem kazanıyor

    Aracımız evimiz veya sağlığımız için birçok şirketin sunduğu ürünlerde seçimler yapıyoruz. Ancak burada fiyattan çok sunulan teminatlar önem kazanıyor.

    FARUK ERDEM
    Poliçenin detaylarına dikkat!

    Türkiye'de milyonlarca vatandaş evlerini araçlarını sigorta ettiriyor. Bunun yanında sağlık sigortası ürünlerini de kullanıyoruz. Çok sayıda sigorta şirketinin onlarca ürünü arasından seçim yaparken genel olarak fiyata baksak da uzmanlar burada asıl olanın teminatlar olduğunu hatırlatıyor. Peki sigorta yaptırırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Bu uyarılar işinize yarayabilir.
    Sigorta sözleşmeleri sizin beyanınıza göre düzenleniyor. Burada gerçeğe aykırı veya eksik bilgi verdiğinizde poliçenizin iptaline ya da zararınızın karşılanmamasına yol açabilirsiniz
    Poliçenizi okumadan imzalamamalısınız. Çünkü burada sunulan şartlar ileride sizin karşınıza çıkacaktır. Ayrıca karşılıklı yükümlülükleri de buradan inceleyebilirsiniz.
    Yaptırdığınız poliçedeki teminatlar büyük ++şönem kazanıyor. İleride uğrayacağınız hangi zararların hangi şartlarda karşılanacağını mutlaka sigorta yaptırdığınız şirket yetkilisi ile müzakere ederek belirleyin. Bunların yazılı olmasını da sağlayın.
    Sigorta poliçesinde genel şartların dışında özel şartlar da bulunmaktadır. Bu özel şartların sizin aleyhinize olmaması gerekmektedir.
    Poliçenizin ücretinin ve ödeme şeklinin net olmasına dikkat edin. İleride size ek borçlar çıkmasını önlemiş olursunuz
    Poliçelerin özellikle de araçla ilgili sigortaların geçerlilik süresi 1 yıl olmaktadır. Bu yüzden başlangıç ve bitiş tarihlerini mutlaka kontrol edin
    Trafik sigortası ve kaskoda hasarsızlık indirimleri bulunmaktadır. Eğer daha önceki dönemde kazanız yok ise bu hasarsızlık indirimlerinin yapılıp yapılmadığını kontrol etmelisiniz.

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    Haberler Ekonomi Poliçenin detaylarına dikkat! Aracımız evimiz veya sağlığımız sunulan ürünlerde fiyattan çok teminatlar önem kazanıyor
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