Sağlık Bakanlığı 85 bin atama başvuruları başladı mı? Sağlık Bakanlığı 85 bin atama ne zaman yapılacak? Kadro dağılımı...

Koca, "Performansa göre Ek Ödeme Yönetmeliği"nin yürürlükten kaldırıldığını belirterek ödül ve teşvik esaslı yeni bir modele geçildiğini vurguladı.

Yönetmeliğin içeriğine ilişkin ise Koca, "Mahsuplaşma uygulamada tamamen kaldırılmıştır. Ne sabit ödemede ne de taban ödemede mahsuplaşma olmayacak. Hastanelerde bireysel iş yüküne bağlı teşvik ödemesi yapılacak. Sunulan en küçük hizmetin karşılığı olacak. Bir tek girişim bile, sağlık çalışanının teşvik ödemesine yansıyacak." ifadelerini kullandı.

Koca, döner sermayede taban ödemesi ile yeni bir sabit ek ödeme oluşturulduğunu ve 15 Ağustos'tan itibaren ödenecek olan taban ödemesinin, eylül ayı itibarıyla maaşla birlikte bordroda yer alacağını belirterek "Taban ek ödemesi, yıllık izinde 12 gün için ve hastalık sebebiyle raporlu olma durumunda da geçerli olacak, kesilmeyecek." ifadelerine yer verdi.