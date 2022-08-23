A sınıfı, B sınıfı ve standart faiz oranı belli oldu! 0,88, 0,92, 0,96 faiz oranıyla konut kredisi destek paketi müjdesi!

Ülkemizin bir deprem kuşağında yer alması bağlamında Vakıfbank, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile bir iş birliği yaptı. İki kamu kurumunun iş birliğinden ise 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında tasarlanan kentsel dönüşüm kredisi çıktı. Banka, alakalı kredi kampanyasına dair ayrıntıları, kamuoyu ile paylaştı.
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Vakıfbank'ın resmi internet sitesi aracılığı ile duyurulmuş olan Kentsel Dönüşüm Kredisi kampanyasının 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan faiz indirimi desteği ile geliştirildiği bilgi kapasitesi kaydedildi.
Banka, bu kredi kampanyası kapsamında evi afet yerlerinde yer alan, afetlerden dolayı evi zarar görmüş olan bütün vatandaşlara 400 bin TL üst limitli, 120 ay azami vadeli nakit hizmeti sunacağını açıkladı.