A sınıfı, B sınıfı ve standart faiz oranı belli oldu! 0,88, 0,92, 0,96 faiz oranıyla konut kredisi destek paketi müjdesi!

Ülkemizin bir deprem kuşağında yer alması bağlamında Vakıfbank, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile bir iş birliği yaptı. İki kamu kurumunun iş birliğinden ise 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında tasarlanan kentsel dönüşüm kredisi çıktı. Banka, alakalı kredi kampanyasına dair ayrıntıları, kamuoyu ile paylaştı.