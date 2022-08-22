Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 22.08.2022 09:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.08.2022 09:24
    ABONE OL

    22 Ağustos bugün evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım maaşı yattı mı, neden yatmadı? E-devlet Evde bakım maaşı sorgulama

    22 Ağustos bugün evde bakım maaşı yatan iller listesi sabah saatlerinden itibaren yoğun olarak araştırılıyor. Evde bakım maaşı gelen son zamla birlikte 3.340 TL oldu. Her ay düzenli yatan ödemeler Ağustos ayında aksadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ''Her ay düzenli bir şekilde yararlanıcıların banka hesaplarına yatırdığımız Evde Bakım Yardımlarının takip edildiği sistemde elektronik bir güncellemeye gidildi. Ödemeler yeni sistem üzerinden yatırılıyor.'' dedi. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? E-devlet Evde bakım maaşı sorgulama ekranı...

    22 AĞUSTOS BUGÜN EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ!

    Aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok ilin Ağustos ayı ede bakım maaşı ödemeleri yatmaya başladı. Engeli bulunan kişilerin bakımını üstelenenlere verilen evde bakım maaşı Temmuz ayı itibarı ile evde bakım maaşı 2706'dan 3340'a yükseldi. Ağustos ayında 3.340 TL'yi ceplerine koymak için heyeca yaşayan vatandaşlar araştırmalara koyuldu. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, neden yatmadı? İşte E-devlet Evde bakım maaşı sorgulama ekranı ve 22 Ağustos bugün evde bakım maaşı yatan iller listesi...

    EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

    Evde bakım maaşları 15 Ağustos 2022 tarihi itibariyle il il yatmaya başladı. Evde bakım parası ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS ve e-Devlet sistemi üzerinden öğrenebilirsiniz. Detaylar için haberimizin devamına geçiciniz....

    22 AĞUSTOS BUGÜN EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ!

    1- Batman

    2- Sivas

    3- Osmaniye

    4- Kars

    5- Muğla

    6- Bilecik

    7- Aydın

    8- Rize

    9- Muş

    10- Gümüşhane

    11- Siirt

    12- Aksaray

    13- Ordu

    14- Karabük

    15- Erzincan

    16- İzmir

    17- İstanbul

    18- Denizli

    19- Sakarya

    20- Ağrı

    21- Bursa

    22- Tekirdağ

    23- Balıkesir

    24- Elazığ

        25- Ankara

        26- Mersin

        27- Karaman

        28- Bolu

        29- Adana

        30- Niğde

        31- Bartın

        32- Kırıkkale

        33- Erzurum

        34- Yalova

        35- Mardin

        36- Konya

        37- Afyonkarahisar

        38- Adıyaman

        39- Çorum

        40- Şanlıurfa

        41- Diyarbakır

        42- Kahramanmaraş

        43- Tokat

        44- Kütahya

        SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRAN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Sinekle kesintisiz mücadele
        Haberler Ekonomi 22 Ağustos bugün evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım maaşı yattı mı, neden yatmadı? E-devlet Evde bakım maaşı sorgulama
            SON DAKİKA