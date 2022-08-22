Aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok ilin Ağustos ayı ede bakım maaşı ödemeleri yatmaya başladı. Engeli bulunan kişilerin bakımını üstelenenlere verilen evde bakım maaşı Temmuz ayı itibarı ile evde bakım maaşı 2706'dan 3340'a yükseldi. Ağustos ayında 3.340 TL'yi ceplerine koymak için heyeca yaşayan vatandaşlar araştırmalara koyuldu. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, neden yatmadı? İşte E-devlet Evde bakım maaşı sorgulama ekranı ve 22 Ağustos bugün evde bakım maaşı yatan iller listesi...