Aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok ilin Ağustos ayı ede bakım maaşı ödemeleri yatmaya başladı. Engeli bulunan kişilerin bakımını üstelenenlere verilen evde bakım maaşı Temmuz ayı itibarı ile evde bakım maaşı 2706'dan 3340'a yükseldi. Ağustos ayında 3.340 TL'yi ceplerine koymak için heyeca yaşayan vatandaşlar araştırmalara koyuldu. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, neden yatmadı? İşte E-devlet Evde bakım maaşı sorgulama ekranı ve 22 Ağustos bugün evde bakım maaşı yatan iller listesi...
EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşları 15 Ağustos 2022 tarihi itibariyle il il yatmaya başladı. Evde bakım parası ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS ve e-Devlet sistemi üzerinden öğrenebilirsiniz. Detaylar için haberimizin devamına geçiciniz....
22 AĞUSTOS BUGÜN EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ!
1- Batman
2- Sivas
3- Osmaniye
4- Kars
5- Muğla
6- Bilecik
7- Aydın
8- Rize
9- Muş
10- Gümüşhane
11- Siirt
12- Aksaray
13- Ordu
14- Karabük
15- Erzincan
16- İzmir
17- İstanbul
18- Denizli
19- Sakarya
20- Ağrı
21- Bursa
22- Tekirdağ
23- Balıkesir
24- Elazığ