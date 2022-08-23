2022 okul malzemeleri kataloğu yayımlandı mı? BİM, ŞOK, A101 kırtasiye ürünleri bugün geldi mi? Kırtasiye seti 12,99! Cetvel, kuru boya, çanta...

BİM, ŞOK, A101 kırtasiye ürünleri bugün geldi mi, ne zaman gelecek sorusu son günlerde sıklıkla araştırılır oldu. Zincir marketlerde her yıl okulların açılmasına az bir süre kala kırtasiye ürünlerini bulunduğu aktüel katalog yayımlanıyor. Bu hafta ŞOK düğmeye bastı ve okul malzemelerini satışa sundu. Halen okul alışverişi yapmamış olanlar karlı çıkacak. Uygun fiyata kırtasiye ürünleri satılıyor. Peki 2022 okul malzemeleri kataloğu yayımlandı mı BİM, ŞOK, A101? Cetvel, kuru boya, sırt çantası ne kadar, kaç TL?