Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Emeklilere, özel sektör ve kamu sektörü çalışanlarına 90 gün ödeme ertelemeli, düşük faizli kredi hizmeti geldi!

Emeklilere, özel sektör ve kamu sektörü çalışanlarına 90 gün ödeme ertelemeli, düşük faizli kredi hizmeti geldi!

Kamu bankalarından biri olarak hizmetlerini devam ettiren Vakıfbank, günden güne pahalılaşan yaşam şartlarına direnecek parasal kuvveti bulunmayan bütün vatandaşlara, 90 gün ödeme ertelemeli tüketici kredisi hizmeti sunacağını duyurdu.

takvim.com.tr
22.08.2022 12:26 - Son Güncelleme: 22.08.2022 12:26
Emeklilere, özel sektör ve kamu sektörü çalışanlarına 90 gün ödeme ertelemeli, düşük faizli kredi hizmeti geldi!

Ülkemizin kamu bankalarından birisi olan ve geliştirmiş bulunduğu kredi kampanyaları ile kart kampanyaları yardımıyla müşteri miktarını günden güne arttırmayı başaran Vakıfbank, emeklilerin, özel sektör ve kamu sektörü çalışanlarının aynı anda yararlanabilecekleri yeni bir kredi kampanyası geliştirdiğini duyurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emeklilere, özel sektör ve kamu sektörü çalışanlarına 90 gün ödeme ertelemeli, düşük faizli kredi hizmeti geldi!

Vakıfbank doğrultusundan tasarlanmış olan yeni kredi kampanyasının üst limiti 100 bin TL, başlangıç faiz seviyesi yüzde 1,91 ve azami vade adedi 24 ay olarak belirlendi.

Emeklilere, özel sektör ve kamu sektörü çalışanlarına 90 gün ödeme ertelemeli, düşük faizli kredi hizmeti geldi!

Banka, bu bilgileri kabul ederek hizmetten nakit desteği alabilmek isteyen bütün vatandaşlara, ödemelerini 3 ay erteleme fırsatı sunacağını açıkladı.

Emeklilere, özel sektör ve kamu sektörü çalışanlarına 90 gün ödeme ertelemeli, düşük faizli kredi hizmeti geldi!

İŞTE 100.000 TL 24 VADELİ İHTİYAÇ KREDİSİ

Emeklilere, özel sektör ve kamu sektörü çalışanlarına 90 gün ödeme ertelemeli, düşük faizli kredi hizmeti geldi!

Vakıfbank hem emekliler hem de başka sektör çalışanları amacıyla geliştirmiş bulunduğu 50 bin TL üst limitli, düşük faiz oranlı tüketici kredisi kampanyasının misal hesaplama tablosunu yayınladı.

SON DAKİKA