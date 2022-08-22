Emeklilere, özel sektör ve kamu sektörü çalışanlarına 90 gün ödeme ertelemeli, düşük faizli kredi hizmeti geldi!

Ülkemizin kamu bankalarından birisi olan ve geliştirmiş bulunduğu kredi kampanyaları ile kart kampanyaları yardımıyla müşteri miktarını günden güne arttırmayı başaran Vakıfbank, emeklilerin, özel sektör ve kamu sektörü çalışanlarının aynı anda yararlanabilecekleri yeni bir kredi kampanyası geliştirdiğini duyurdu.