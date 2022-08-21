Tarım Kredi Kooperatifi marketlerindeki indirim furyası diğer marketleri harekete geçirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sattığı ürünlerde indirime giden Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'ne büyük ilgi olunca müşteri kaybeden zincir marketler birçok temel gıda ürününde fiyatları değiştirerek indirim başlattı. Sıvı yağ, beyaz peynir ve et ürünlerinde etiketleri değiştiren zincir marketlerin kooperatif marketleriyle rekabet edebilmek için indirimlere devam etmesi bekleniyor.
YÜZDE 20'Yİ BULDU
Zincir marketlerdeki indirimin ortalama yüzde 15-20 olduğu belirtiliyor. 5 litrelik ayçiçek yağı çeşitli markalarda 180 ile 200 lira bandında satışa sunulurken şu anda market fiyatı 154 liraya indirildi. Aynı ürün Tarım Kredi marketinde 147 liradan satılıyor. Zeytinyağının market fiyatı 198 liradan 177 liraya indi. Süzme peynir kilogram fiyatı 92 liradan 69 liraya düştü. Un fiyatı 72 liradan 50 liraya kadar indirildi. 3 katlı kağıt havlu ise 150 liradan 110 liraya kadar geriledi.
BAKKAL AMCA MARKET OLACAK
Tarım Kredi'nin geleneksel kanaldaki market ve bakkalları öncelikli olarak Tarım Kredi çatısı altına almayı hedeflediği öğrenildi. Türkiye'de şu anda sayıları 30 bini bulan aile marketlerinin ve bakkalların bir kısmı da Tarım Kredi marketlere dönüştürülecek. Bu bayilerin ürün tedariki Tarım Kredi tarafından sağlanacak.