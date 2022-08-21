Tarım Kredi Kooperatifi marketlerindeki indirim furyası diğer marketleri harekete geçirdi





BAKKAL AMCA MARKET OLACAK

Tarım Kredi'nin geleneksel kanaldaki market ve bakkalları öncelikli olarak Tarım Kredi çatısı altına almayı hedeflediği öğrenildi. Türkiye'de şu anda sayıları 30 bini bulan aile marketlerinin ve bakkalların bir kısmı da Tarım Kredi marketlere dönüştürülecek. Bu bayilerin ürün tedariki Tarım Kredi tarafından sağlanacak.