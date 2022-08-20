Merkez Bankasından bankalara kredi ayarı! Yatırım ve üretime destek hamlesi

Ağustos toplantısında sürpriz bir şekilde faiz indirimi kararı alan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kredi faizleri ve büyüme hızına yönelik yeni düzenleme yaptı. Resmî Gazete'de yayınlanan düzenleme ile bankalara menkul kıymet tesis etme zorunluluğu getirilirken böylece ticari kredilerde yüzde 30'u aşan faiz uygulaması zorlaştırılmış oldu.
Düzenleme ile kredilerdeki faiz oranlarının politika faizi ile uyumlu hâle getirilmesi hedefleniyor. Buna göre bankalar kredi faizinde, TCMB tarafından belirlenen ve son olarak yüzde 16,32 olan yıllık bileşik referans oranının 1,4 katı olarak uyguladıkları krediler için yüzde 20 menkul kıymet tesisi yapmak zorunda olacak.
Eğer kredi faizi referans katsayının 1,8 katı ve üzerine çıkarsa, tesis oranı yüzde 90 olarak uygulanacak. Katsayılar baz alarak yapılan hesaplamaya göre ilgili faiz oranları sırasıyla yüzde 22,85 ve yüzde 29,38 düzeylerini gösteriyor. Bu düzenleme ile yüzde 29,38'in üzerinde ticari kredi faizi, fiilen uygulanabilir olmaktan çıkarılmış oldu. Bu durumda yüksek banka faiz isterse tahvil ya da hisse senedi piyasalarından alım yapmak zorunda kalacak.