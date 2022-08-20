Merkez Bankasından bankalara kredi ayarı! Yatırım ve üretime destek hamlesi

Eğer kredi faizi referans katsayının 1,8 katı ve üzerine çıkarsa, tesis oranı yüzde 90 olarak uygulanacak. Katsayılar baz alarak yapılan hesaplamaya göre ilgili faiz oranları sırasıyla yüzde 22,85 ve yüzde 29,38 düzeylerini gösteriyor. Bu düzenleme ile yüzde 29,38'in üzerinde ticari kredi faizi, fiilen uygulanabilir olmaktan çıkarılmış oldu. Bu durumda yüksek banka faiz isterse tahvil ya da hisse senedi piyasalarından alım yapmak zorunda kalacak.